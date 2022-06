Sin rastros del sicario que disparó, “la viuda” y “la bruja” esperan fecha del juicio por el crimen del médico en Las Heras

Han pasado ya más de tres años y dos meses desde que el médico León Burela (64) fue asesinado en su casa de Las Heras. El anunciado juicio se encuentra a la espera de que la Corte provincial decida si los hijos de galeno pueden ser querellantes en el debate, donde se juzgará a la madre de los jóvenes, Elizabeth Ventura, y a su amiga, “la vidente” Mónica Castro, a falta del presunto sicario que habría ejecutado al galeno y que nunca fue identificado.

Desde hace cuatro meses, el expediente se encuentra en la Sala Penal de Suprema Corte para que los ministros decidan si los dos hijos pueden participar del debate que se hará en la modalidad de juicio por jurados en calidad de querellantes o bien deben presenciar el debate en calidad de meros observadores.

Todo estaba listo para que el pasado 14 de febrero, Ventura, como “autora intelectual”, y su amiga “la vidente” Mónica Castro, como “partícipe necesaria”, comenzaran a ser juzgada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, cuyo actor material se ignora por completo.

El homicidio del médico León Burela ocurrió en el barrio Kolton, Las Heras, en 2019 (Archivo / Los Andes)

Pero la fiscal de Homicidios Claudia Ríos presentó ante el máximo tribunal un recurso de queja para impedir la participación de los hijos, representados por el abogado Francisco Castro fueran parte en el debate.

Este es el tercer intento de la fiscal para evitar la participación de los hijos de Burela, luego de que el juez técnico del debate, Agustín Chacón le negara ese mismo pedido.

La fiscal opina que el abogado Castro no debe ser parte –tal como lo son los hermanos de la víctima, representados por la querellante oficial Claudia Vélez- ya que no acusa en la misma forma que ella lo hace.

Posiciones encontradas

Para la fiscal, Ventura y Castro serían responsables del homicidio, en tanto que para el abogado Castro el responsable sería el sicario desconocido, es decir, ese tirador que, en abril de 2019, ingresó a la casa de los Burela y le disparó al profesional de la salud con la intención de robarle, no por haber sido contratado por las imputadas, tal como sostiene la hipótesis del Ministerio Público.

La querellante Vélez opina igual que Ríos, en tanto que para los defensores Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena (por la viuda) y Mónica Soleti (abogada de la vidente), las dos imputadas son inocentes. Sobre esas posiciones –dos por “culpables”; dos por “inocentes”; y la restante en suspenso- deberán dar un veredicto de inocencia o culpabilidad los 12 mendocinos que conformarán el jurado popular.

El panorama es “calcado” al que se registró en el juicio por el asesinato de la empresaria de Tunuyán Norma Carleti, donde resultaron condenados su ex marido, Leonardo Hisa, y los hermanos Guerrero. En ese debate el abogado Eduardo de Oro –como representante de hijo menor de la víctima y del condenado- no adhirió al planteo acusatorio de la Fiscalía de Homicidios, abonando la teoría de que fue un homicidio en ocasión de robo, posición que finalmente no prosperó.

Por otra parte, el juez del debate ya desestimó dos veces el pedido de Ríos, sosteniendo la existencia de un interés legítimo -el de los hijos de Domingo Burela y Elizabeth Ventura- representado por el abogado Francisco Castro y, además, por la extemporaneidad de la petición.

La acusación fiscal sostiene que el 15 de abril de 2019, aproximadamente a las 10, Elizabeth Ventura Ortiz le facilitó el ingreso a su casa, ubicada en el barrio 25 de Setiembre manzana D, casa 17 de Las Heras, a un hombre “aún no identificado”, con el que previamente acordó matar a su esposo, León Domingo Burela. Seguidamente, este sujeto le efectuó cuatro disparos a León Burela, impactando tres de ellos en su cuerpo y provocándole la muerte, para luego darse a la fuga.