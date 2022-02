La Corte suspendió el juicio por el asesinato del médico Burela que tiene como acusadas a “la viuda” y a “la bruja”

La Corte provincial ordenó suspender el juicio por el homicidio de médico León Burela (64) ante un pedido de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos para se excluya a los hijos de la víctima como querellantes en el debate que iba a comenzar el lunes y que tiene a la madre de esos jóvenes - Elizabeth Ventura- como “autora intelectual” del asesinato del galeno y a su amiga “la vidente” Mónica Castro como “partícipe necesaria”.

Se trata de un recurso de queja presentado ayer por la fiscal ante el máximo tribunal luego de que el juez Agustín Chacón –juez técnico del juicio por jurado que se acaba de aplazar- le negara dos veces el mismo pedido.

La situación es la siguiente: para Ríos el abogado querellante Francisco Castro no debe participar del debate porque no acusa en el mismo sentido que ella lo hace. Para la fiscal las acusadas –la viuda Elizabeth Ventura Ortiz y su amiga, la “vidente” Mónica Elizabeth Castro Castillo- son “culpables” del crimen. En cambio para Castro el autor del crimen es un tirador durante la investigación del caso nunca pudo ser identificado y que en abril de 2019 ingresó al a casa de Burela con el fin de robar.

el crimen de León Domingo Burela se cometió en 2019 y el tirador nunca apareció.

La situación es idéntica a la que se dio en el debate por el asesinato de la empresaria de Tunuyán Norma Carleti donde resultaron condenados su ex marido, Leonardo Hisa, y los hermanos Guerrero. Pues bien, en ese juicio el abogado Eduardo de Oro –como representante de hijo menor de la víctima y del condenado- no adhirió al planteo acusatorio de la Fiscalía de Homicidios, abonando la teoría de que fue un homicidio en ocasión de robo, algo que finalmente no prosperó.

El planteo fracasó dos veces ante un juez

Para la fiscal Claudia Ríos y para la querellante oficial Claudia Vélez (que representa a los hermanos de Burela) se trató de un homicidio: el 15 de abril de 2019, aproximadamente a las 10 horas, Elizabeth Ventura Ortiz le facilitó el ingreso a su casa, ubicada en el barrio 25 de Setiembre manzana D, casa 17 de Las Heras, a un hombre “aún no identificado”, con el que previamente acordó matar a su esposo, León Domingo Burela. Seguidamente, éste sujeto le efectuó cuatro disparos a León Burela impactando tres de ellos en su cuerpo y provocándole la muerte para luego darse a la fuga.

Por otra parte, “vidente” Mónica Elizabeth Castro Castillo con anterioridad al hecho investigado y conociendo la intención de la imputada Ventura, de quitarle la vida a su marido, fue quien la puso en contacto con el autor material del hecho. “El delito que se les enrostra es respecto a la Sra. Ventura es el de Homicidio agravado por el vínculo en calidad de coautora, previsto y penado y a la Sra. Castro como homicidio agravado por el vínculo en carácter de partícipe necesario”.

En tanto que para los hijos, representados por el abogado Francisco Castro la muerte de Burela tuvo como móvil el robo. Para este letrado “ha sido producto de un hecho de inseguridad, sosteniendo la no autoría de las imputadas; otra persona ha sido la que realizó el hecho delictivo. Existe una compulsa de las presentes actuaciones en la Fiscalía y una denuncia contra los hermanos de la víctima. Existen dudas sobre la participación de la Sra. Ventura y la Sra. Castro en el hecho”.

El cuadro se completa con la posición de los defensores: tanto Cristian Vaira Leyton y Agustín Magadalena (por la viuda) y Mónica Soleti (abogada de la vidente), quienes sostienen que sus clientas son inocentes al punto que durante la instrucción llegaron a pedir el sobreseimiento de las mujeres cuestionando la falta de pruebas.

Ante este panorama el 3 de diciembre pasado la fiscal Ríos hizo una presentación –al momento de ofrecer pruebas, alguna de las cuales fueron desestimadas- ante el juez Agustín Chacón afirmando la participación del abogado Castro “es ilegítima porque sostiene la teoría de que ninguna de las dos acusadas es responsables penalmente de delito que se les endilga.

El juez desestimó el pedido por dos razones: 1) la existencia de un interés legítimo -el de los hijos de Domingo Burela y Elizabeth Ventura-representado por el abogado Francisco Castro y 2) la extemporaneidad de la petición.

Así, el magistrado explicó que el abogado Castro no actúa por su interés sino como representante de los hijos de Burela y por lo tanto “apartar a dicha parte importaría cercenara los hijos de la víctima el derecho a participar en el acto central del proceso, el juicio”.

Luego en cuanto a que Ríos sostiene que Castro no acusa, para el juez se trata de una idea “incorrecta”: la teoría de que las dos acusadas no participaron del crimen “no implica que dicha parte no formule acusación contra alguna persona, aun cuando la misma aun no haya sido identificada. Esa persona es, entonces, aquella que efectuó los disparos que terminaron con la vida Domingo Burela”.

El miércoles la fiscal volvió a hacer una presentación similar ante Chacón –un recurso de casación- y el juez por segunda vez la rechazó por improcedente y extemporánea, declarándola inadmisible.

Es por eso que ayer la fiscal realizó su tercer intento ante el máximo tribunal. A la espera que el incidente sea resuelto por la Corte, el juicio se ha suspendido.