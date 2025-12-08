8 de diciembre de 2025 - 11:44

"Sí, pasen está acostada en su cama": detuvieron a una mujer que convivía con el cadáver de su hija

Una mujer de 64 años fue detenida en la provincia de Córdoba, acusada de haber convivido durante varios días con el cadáver de su hija, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida. La Justicia ordenó que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas.

Gentileza: La Voz de Interior
Una mujer de 64 años fue detenida en la provincia de Córdoba, acusada de haber convivido durante varios días con el cadáver de su hija, una joven de 22 años que se encontraba desaparecida. La Justicia ordenó que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para evaluar su estado de salud mental.

El macabro hallazgo se produjo el sábado por la noche en una vivienda del barrio Villa Rumipal, luego de que vecinos alertaran a la Policía al notar que desde hacía varios días no veían a la joven y percibían un fuerte olor nauseabundo proveniente del domicilio.

Ante la denuncia, efectivos policiales se presentaron en el lugar y fueron atendidos por la madre de la víctima. Consultada sobre el paradero de su hija, la mujer respondió que se encontraba “acostada sobre su cama”. Sin embargo, al ingresar a la habitación, los agentes encontraron el cuerpo semidesnudo debajo de la cama, en avanzado estado de descomposición.

De inmediato se dio intervención a las autoridades judiciales, que dispusieron la preservación de la escena, la toma de declaraciones y la realización de peritajes para avanzar en la investigación. Según informó el medio El Doce TV, las primeras estimaciones indican que la muerte habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento.

La fiscal Paula Bruera, a cargo de la causa, confirmó que la joven falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, aunque las circunstancias en las que se produjo la muerte continúan bajo análisis.

En tanto, la madre fue detenida de manera preventiva y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó evaluaciones psiquiátricas y psicológicas para determinar su capacidad mental y su eventual responsabilidad en los hechos, mientras continúa la investigación.

