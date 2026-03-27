Seguirá detenido el mecánico acusado de simular un suicidio para ocultar un femicidio

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dictó prisión preventiva par a Jorge Sebastián Miranda (57), acusado de haber simulado el suicidio de su pareja para tratar de ocultar el femicidio .

Condenaron a 13 años de cárcel al joven que asesinó a un hombre que acababa de salir de la cárcel

La medida fue ordenada ayer por el juez Juan Manuel Pina durante una audiencia realizada en el Polo Judicial, solicitada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien investiga la muerte de Gimena Sabrina Gómez (30), ocurrida el 8 de diciembre pasado en Maipú , bajo la carátula de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Un importante cúmulo de pruebas contiene la causa por femicidio. En principio, Miranda habría dado una versión inconsistente, ya que dijo haber llevado a su padre a una cancha de bochas y haber estado en el lugar por lo menos dos horas, cuando en realidad lo llevó, lo dejó y luego volvió a buscarlo, según pudieron determinar los investigadores a través del registro de cámaras de seguridad.

Por otra parte, los análisis genéticos realizados por los peritos forenses encontraron ADN de un hombre bajo las uñas de la víctima, un claro indicio de que la mujer se habría defendido de un ataque. También se encontraron huellas genéticas en el buzo que tenía puesto la joven cuando murió, el cual tenía la capucha sobre la cabeza; un detalle que, inicialmente, atrajo la atención de los peritos.

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se registró el pasado 8 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez, Maipú.

Cerca de las 20:30, un hombre que reside en la zona llamó a servicios de emergencia para denunciar que un vecino había llegado a su casa y había encontrado a su pareja colgada. Personal de la Comisaría 54 de Maipú fue desplazado al lugar y entrevistó al dueño de la casa, identificado como Jorge Sebastián Miranda, pareja de la mujer fallecida.

Tras la denuncia, desde la Oficina Fiscal de Maipú, el ayudante fiscal Roberto Chapel ordenó que se activara el protocolo para casos de femicidio, notificando la situación a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien quedó a cargo de la investigación.

El hombre explicó que dos horas antes se había retirado de la casa y que, cuando regresó, la mujer no le abrió la puerta. Finalmente logró ingresar y encontró a su mujer en los fondos de la casa, donde funciona un taller. Allí, los policías encontraron que Gimena Gómez estaba colgada con una cadena que su marido utiliza para sacar motores de los autos.

Luego de que un médico del SEC constatara el fallecimiento de la víctima, personal de Policía Científica comenzó a realizar las pericias para este tipo de casos, al tiempo que personal de Investigaciones comenzó con las primeras pesquisas. Luego, la versión resultó inconsistente y la cronología sobre su accionar resultó dudosa en relación con las cámaras de seguridad de la zona. Esto hizo que la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, lo detuviera e imputara.