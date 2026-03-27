27 de marzo de 2026 - 10:39

Seguirá detenido el mecánico acusado de simular un suicidio para ocultar un femicidio

Dictaron prisión preventiva para Jorge Miranda, acusado de matar a su pareja, Gimena Gómez, en diciembre pasado en un taller ubicado en Maipú.

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se produjo diciembre pasado en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez. Archivo

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se produjo diciembre pasado en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez. Archivo

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dictó prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda (57), acusado de haber simulado el suicidio de su pareja para tratar de ocultar el femicidio.

Leé además

Cruzando el Charco desató uno de los momentos más celebrados de la jornada, con un anfiteatro entregado a cada canción.

Festival del Malbec y el Olivo en Maipú: imágenes imperdibles del show que brilló en la segunda jornada
Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial. 

Condenaron a 13 años de cárcel al joven que asesinó a un hombre que acababa de salir de la cárcel

La medida fue ordenada ayer por el juez Juan Manuel Pina durante una audiencia realizada en el Polo Judicial, solicitada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien investiga la muerte de Gimena Sabrina Gómez (30), ocurrida el 8 de diciembre pasado en Maipú, bajo la carátula de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Un importante cúmulo de pruebas contiene la causa por femicidio. En principio, Miranda habría dado una versión inconsistente, ya que dijo haber llevado a su padre a una cancha de bochas y haber estado en el lugar por lo menos dos horas, cuando en realidad lo llevó, lo dejó y luego volvió a buscarlo, según pudieron determinar los investigadores a través del registro de cámaras de seguridad.

Por otra parte, los análisis genéticos realizados por los peritos forenses encontraron ADN de un hombre bajo las uñas de la víctima, un claro indicio de que la mujer se habría defendido de un ataque. También se encontraron huellas genéticas en el buzo que tenía puesto la joven cuando murió, el cual tenía la capucha sobre la cabeza; un detalle que, inicialmente, atrajo la atención de los peritos.

De suicidio a femicidio

La muerte de Gimena Sabrina Gómez se registró el pasado 8 de diciembre en una vivienda ubicada en la calle Pringles y Antártida Argentina de Gutiérrez, Maipú.

Cerca de las 20:30, un hombre que reside en la zona llamó a servicios de emergencia para denunciar que un vecino había llegado a su casa y había encontrado a su pareja colgada. Personal de la Comisaría 54 de Maipú fue desplazado al lugar y entrevistó al dueño de la casa, identificado como Jorge Sebastián Miranda, pareja de la mujer fallecida.

Tras la denuncia, desde la Oficina Fiscal de Maipú, el ayudante fiscal Roberto Chapel ordenó que se activara el protocolo para casos de femicidio, notificando la situación a la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quien quedó a cargo de la investigación.

El hombre explicó que dos horas antes se había retirado de la casa y que, cuando regresó, la mujer no le abrió la puerta. Finalmente logró ingresar y encontró a su mujer en los fondos de la casa, donde funciona un taller. Allí, los policías encontraron que Gimena Gómez estaba colgada con una cadena que su marido utiliza para sacar motores de los autos.

Luego de que un médico del SEC constatara el fallecimiento de la víctima, personal de Policía Científica comenzó a realizar las pericias para este tipo de casos, al tiempo que personal de Investigaciones comenzó con las primeras pesquisas. Luego, la versión resultó inconsistente y la cronología sobre su accionar resultó dudosa en relación con las cámaras de seguridad de la zona. Esto hizo que la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta, lo detuviera e imputara.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un motociclista sufrió politraumatismos tras ser embestido por una camioneta en Maipú. (Imagen ilustrativa)

Grave accidente en Maipú: un motociclista quedó en estado delicado tras un choque contra una camioneta

Tomás Agustín Cornejo Yacante. Gentileza Poder Judicial. 

Juicio por la muerte de un hombre que recién salía de la cárcel: un tribunal popular declaró culpable al imputado

Se finalizó la reconstrucción de la Ruta 33, conocida como Carril Las Margaritas. 

Variante Norte: finalizó la primera obra de la red de caminos rurales que conecta la Ruta 7 con San Juan

¿salian de cano?, dos jovenes andaban con un revolver debajo del asiento y los detuvieron

¿Salían de "caño"?, dos jóvenes andaban con un revólver debajo del asiento y los detuvieron