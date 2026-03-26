Se reventó la rueda de la moto en la que viajaba, murió tras 4 días internada y donaron sus órganos

Una mujer de 46 años falleció este jueves luego de haber permanecido internada en grave estado tras un accidente vial ocurrido el pasado lunes en el departamento de Lavalle .

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La víctima fue identificada como Cecilia Noelia Suárez , quien viajaba como acompañante en una moto cuando se produjo el siniestro sobre calle Quiroga, en la localidad de Gustavo André.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando el rodado sufrió el reventón de un neumático , lo que provocó la caída de ambos ocupantes a la calzada.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internada en estado crítico. El miércoles 25 de marzo, los médicos diagnosticaron muerte cerebral.

Finalmente, este jueves 26 se confirmó su fallecimiento, luego de que se llevara a cabo el proceso de ablación de órganos.

En tanto, al conductor de la moto se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Lavalle, que investiga las circunstancias del hecho.