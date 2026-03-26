26 de marzo de 2026 - 13:39

Se reventó la rueda de la moto en la que viajaba, murió tras 4 días internada y donaron sus órganos

Cecilia Noelia Suárez tenía 46 años y estaba internada en estado crítico en el hospital Central tras accidentarse en Lavalle, el pasado lunes.

Cecilia Noelia Suárez tenía 46 años y estaba internada en estado crítico en el hospital Central tras accidentarse en Lavalle, el pasado lunes.&nbsp;

Cecilia Noelia Suárez tenía 46 años y estaba internada en estado crítico en el hospital Central tras accidentarse en Lavalle, el pasado lunes. 

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 46 años falleció este jueves luego de haber permanecido internada en grave estado tras un accidente vial ocurrido el pasado lunes en el departamento de Lavalle.

Leé además

Se finalizó la reconstrucción de la Ruta 33, conocida como Carril Las Margaritas. 

Variante Norte: finalizó la primera obra de la red de caminos rurales que conecta la Ruta 7 con San Juan
Siniestro vial en Lavalle.

Accidente rural: cayó con su tractor a un canal de riego y terminó hospitalizado en Lavalle

La víctima fue identificada como Cecilia Noelia Suárez, quien viajaba como acompañante en una moto cuando se produjo el siniestro sobre calle Quiroga, en la localidad de Gustavo André.

Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió cuando el rodado sufrió el reventón de un neumático, lo que provocó la caída de ambos ocupantes a la calzada.

Tras el hecho, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Central, donde permaneció internada en estado crítico. El miércoles 25 de marzo, los médicos diagnosticaron muerte cerebral.

Finalmente, este jueves 26 se confirmó su fallecimiento, luego de que se llevara a cabo el proceso de ablación de órganos.

En tanto, al conductor de la moto se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,00 g/l).

En la causa interviene la Oficina Fiscal de Lavalle, que investiga las circunstancias del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

conmocion: encontraron a una jubilada muerta adentro de un bingo

Conmoción: encontraron a una jubilada muerta adentro de un bingo

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro.

Video: un preventor tacleó a un ladrón que acababa de robar una cartera en el Centro

El local Megatecnología del colombiano  Cristhian David Holguín Restrepo fue allanado. / Google Street. 

Estafas en Megatecnología:: la cuñada aceptó pagar el 70% y evitó ir a prisión pero los colombianos siguen prófugos

Una delivery sufrió una fractura expuesta tras ser atropellada por una Hilux

Una delivery sufrió una fractura expuesta tras ser atropellada por una Hilux: aprehendieron al conductor