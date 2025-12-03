Se paró a ayudar a una mujer "herida", pero quisieron asaltarlo y lo acribillaron a tiros: se salvó de milagro

Un hombre de 34 años resultó gravemente herido anoche en Ugarteche, Luján de Cuyo, luego de detenerse para asistir a una mujer que yacía en el suelo y ser sorprendido por dos delincuentes armados.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 de este martes en la intersección de Ruta 40 y Ruta 15 . Un llamado al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo que personal de la Subcomisaría Ugarteche se desplazó hasta el lugar.

Al llegar, los uniformados encontraron un vehículo abandonado, con las puertas abiertas y sin ocupantes. Tras un rastrillaje por el sector, los efectivos localizaron a la víctima, identificada como J.E.G. (34) , tendida en el suelo y con múltiples heridas sangrantes.

De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia del SEC . El médico de guardia constató heridas de arma de fuego en la mejilla, el abdomen y la nuca , por lo que el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central , donde quedó internado.

Mientras tanto, se desplegó un amplio operativo de búsqueda con perros adiestrados, drones del grupo VANT y personal de Policía Científica, la UID y Robos y Hurtos , aunque los agresores no fueron hallados.

Antes de ser trasladado, el hombre relató la violencia del episodio. Según indicó, circulaba junto a otro ocupante —que resultó ileso— cuando observaron a una mujer acostada sobre la calzada. Al detener la marcha para auxiliarla, dos sujetos armados aparecieron repentinamente, los amenazaron e intentaron robarles.

La víctima se resistió al asalto y uno de los delincuentes le disparó en repetidas ocasiones, provocándole las tres lesiones confirmadas. Tras el ataque, los ladrones escaparon del lugar.

La investigación continúa para determinar si la presencia de la mujer en la ruta formaba parte de una emboscada y para dar con los autores del ataque.