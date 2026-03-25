25 de marzo de 2026 - 11:29

Entraron a una casa de Maipú y se llevaron 30.000 dólares y toda la ropa del dueño

El robo se registró ayer en una vivienda de Maipú donde vive un hombre de 70 años.

El caso es investigado por personal de la Comisaría 10° de Maipú. Archivo
El caso es investigado por personal de la Comisaría 10° de Maipú. Archivo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un robo domiciliario se registró anoche en una casa de un hopmbre de 70 años, en Maipú y los ladrones se llevaron una importante cantidad de dinero.

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El hecho se reportó ayer a las 21.40, cuando la víctima, E. O., llamó para denunciar que su casa, ubicada en la calle Manuel Lemos al 500 había sido asaltada, según informaron desde el Ministerio de Seguridad.

El hombre explicó que había salido de su vivienda por la tarde y cuando regresó, constató que todas las cosas estaban revueltas. En ese momento fue a ver si encontraba el dinero que guardaba y descubrió que los delincuentes lo habían encontrado y se lo habían llevado.

Según la denuncia, los ladrones se llevaron 30.000 dólares, 800.000 pesos y también buena parte de su guardarropa del anciano.

Desde la Oficina Fiscal de Maipú se ordenó que trabajara en el lugar personal de Científica, Robos y Hurtos y Tecnología aplicada.

Los investigadores no descartan que los maleantes hayan logrado acceder a los techos e ingresar por una claraboya, tal vez sabiendo que el dueño de casa había salid

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