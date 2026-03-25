Jubilado alquiló su casa, pusieron un prostíbulo y tuvo que pagar $4 millones para evitar ir a juicio

El hombre de 70 años alquilaba su casa para el funcionamiento de un prostíbulo. La Justicia Federal aceptó el acuerdo económico con una de las víctimas.

Tras más de una década de investigación, la Justicia Federal de Neuquén dictó el sobreseimiento de un jubilado de casi 70 años acusado de facilitar la prostitución ajena. El hombre, cuya vivienda en la calle Libertad al 900 funcionó como un prostíbulo durante tres años, logró evitar el juicio oral y una posible condena de prisión mediante un acuerdo de reparación económica.

El imputado enfrentaba cargos por haber obtenido beneficios económicos de la explotación sexual de mujeres en su propiedad. Sin embargo, el proceso judicial se dilató, llevando a las partes a buscar una salida alternativa contemplada en el Código Procesal.

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Neuquén homologó el convenio entre la defensa del jubilado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y una de las víctimas, quien se había constituido como querellante en la causa.

Para el cierre del expediente, el jubilado y su defensa ofrecieron un pago de $4 millones, propuesta que fue aceptada por la víctima. Su estado de salud también influyó en la resolución. El juez tuvo en cuenta que el acusado padece cáncer y que ha atravesado múltiples cirugías, lo que dificultaba la realización de un juicio oral.

En un principio, la investigación involucraba a más mujeres, pero dos de ellas no pudieron ser localizadas por la Justicia y una cuarta decidió desistir del reclamo legal.

El trasfondo de la causa La investigación determinó que, entre los años en que la propiedad estuvo alquilada, los administradores del lugar montaron una estructura dedicada a la trata de personas y explotación sexual. El dueño de la vivienda fue señalado como una pieza necesaria para que estas acciones delictivas se perpetraran de manera continuada en pleno centro neuquino. Una vez que se acredite el pago de la suma millonaria, el hombre quedará sobreseído total y definitivamente. Además, el magistrado ordenó levantar todas las medidas cautelares y embargos que pesaban sobre sus bienes desde el inicio de la instrucción.