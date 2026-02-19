Se les bajó la tensión en la casa y encontraron muerta a una mujer: se había electrocutado

Una familia se llevó la trágica sorpresa en la noche del miércoles en un domicilio de Maipú. La víctima fatal tenía 32 años.

Una mujer de 32 años murió electrocutada este miércoles por la noche en una casa del departamento de Maipú.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20 en un domicilio ubicado en el barrio San Cayetano, lote 98, en la zona conocida como Villa La Angostura de Maipú. La víctima fue identificada como D.E.Q. (32).

Un llamado a la línea de emergencias alertó que una mujer había ingresado al hospital Metraux tras sufrir una presunta electrocución. Personal policial se trasladó al nosocomio, donde constataron que la mujer había llegado sin signos vitales y estaba siendo asistida por el equipo médico.

La pareja de la mujer, G.V.A., de 30 años, manifestó que dormía cuando fue despertado por familiares, quienes advirtieron una baja de tensión eléctrica en la vivienda. Al verificar la situación, encontraron a la mujer tendida en el piso, sin conocer con precisión qué había ocurrido, por lo que decidieron trasladarla de urgencia al hospital.

En detalle, la paciente ingresó a las 20 sin signos vitales y a las 20.30 se declaró el fallecimiento por electrocución.