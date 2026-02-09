9 de febrero de 2026 - 11:26

Se incrustró con su camioneta en la tela perimetral de un barrio en Maipú y su alcoholemia sorprendió a todos

Una mujer de 35 años manejaba ebria con el séxtuple de alcohol permitido por la normativa.

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

Foto:

Archivo / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una conductora fue detenida este domingo por la noche en Maipú tras protagonizar un incidente vial y dar positivo en un test de alcoholemia con un nivel extremadamente alto de alcohol en sangre: más de seis veces de lo permitido por ley.

Leé además

Accidente vial en Rodríguez Peña y Urquiza, Godoy Cruz.

Un choque dejó varios heridos en Godoy Cruz: un vehículo habría cruzado en rojo

Por Redacción Policiales
Tragedia en Maipú: un hombre de 70 años murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco.

Tragedia en Maipú: un hombre de 70 años murió aplastado tras caer con su tractor por un barranco

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de calle Juan B. Justo y Callejón Salinas, en el ingreso al barrio Olivos del Torreón. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó que una camioneta se había introducido en la tela perimetral del barrio.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una camioneta Peugeot había perdido el dominio al llegar a la intersección y terminó parcialmente incrustada en el cierre perimetral. La conductora fue identificada como V.N.Z., de 35 años.

Los efectivos le practicaron el dosaje de alcoholemia, que arrojó un resultado superior a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, la mujer quedó aprehendida y se dio intervención al Juzgado Contravencional de turno, precisaron las fuentes.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

maipu: los playeros, el show principal en la nueva edicion del gran baile de adultos mayores

Maipú: Los Playeros, el show principal en la nueva edición del Gran Baile de Adultos Mayores

Por Redacción
En una finca ubicada en Maipú, dos hombres fueron aprehendidos por robo. 

Dos hombres fueron aprehendidos tras robar una gran cantidad de duraznos en una finca en Maipú

Por Redacción Policiales
Tras la tormenta y la fiesta de Agapornis, Maipú ya tiene reina de la Vendimia: Julieta, de Rodeo del Medio

Tras la tormenta y la fiesta de Agapornis, Maipú ya tiene Reina de la Vendimia: Julieta, de Rodeo del Medio

Por Ignacio de la Rosa
tras la suspension por mal tiempo, maipu elige hoy a su reina de la vendimia 2026 con agapornis como entrada

Tras la suspensión por mal tiempo, Maipú elige hoy a su reina de la Vendimia 2026 con Agapornis como "entrada"

Por Redacción Sociedad