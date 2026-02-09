Se incrustró con su camioneta en la tela perimetral de un barrio en Maipú y su alcoholemia sorprendió a todos

Una mujer de 35 años manejaba ebria con el séxtuple de alcohol permitido por la normativa.

Una conductora fue detenida este domingo por la noche en Maipú tras protagonizar un incidente vial y dar positivo en un test de alcoholemia con un nivel extremadamente alto de alcohol en sangre: más de seis veces de lo permitido por ley.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de calle Juan B. Justo y Callejón Salinas, en el ingreso al barrio Olivos del Torreón. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó que una camioneta se había introducido en la tela perimetral del barrio.

Al arribar al lugar, personal policial constató que una camioneta Peugeot había perdido el dominio al llegar a la intersección y terminó parcialmente incrustada en el cierre perimetral. La conductora fue identificada como V.N.Z., de 35 años.

Los efectivos le practicaron el dosaje de alcoholemia, que arrojó un resultado superior a los 3 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, la mujer quedó aprehendida y se dio intervención al Juzgado Contravencional de turno, precisaron las fuentes.

