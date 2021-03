Se entregó el abogado acusado de provocar la muerte de un guardia de seguridad e investigan el accionar de un comisario

Mientras el abogado Mauricio Le Donne –propietario de la camioneta que impactó contra una garita de la Estancia San Isidro del empresario Daniel Vila, y que produjo la muerte de un vigilador- se entregó y sería imputado en las próximas horas, ya se investiga a un comisario inspector retirado que podría haber desviado o demorado la investigación.

Le Donne se entregó hace minutos y sería imputado por el fiscal de Tránsito Fernando Giunta, quien ha caratulado el caso como homicidio culposo agravado, que tiene penas que van de los 3 a los 6 años de cárcel.

En cuanto al ex policía, se trata de un empleado de la empresa de seguridad que custodia la propiedad del empresario y que si bien está retirado de la fuerza, tiene “estado policial”, es decir que tendría que haber iniciado un procedimiento. Por ello la Inspección General de Seguridad ha abierto un sumario para ver también por qué razón este ex policía no permitió el acceso de personal de Tránsito de Las Heras al lugar para que pudieran intervenir en un accidente de tránsito que terminó con la vida del guardia Juan Sunagua (39). El accionar del ex uniformado habría demorado la investigación del siniestro que se produjo a las 5.45 del domingo y cuando horas después llegó la policía, la camioneta estaba a 200 metros de la casilla y el conductor había desaparecido del lugar.

Mauricio Le Donne

Cronología del hecho

El domingo, cerca de las 5.45, una mujer llamó al 911 reportando un accidente en la Estancia San Isidro (en el Circuito Papagayos, detrás del barrio Dalvian), indicando que había un guardia de seguridad con traumatismo de tórax y otros golpes y que no podía respirar.

La mujer también dijo que había sido atropellado por una camioneta que chocó contra un garita donde estaba el vigilador. La mujer también llamó al Servicio de Emergencia Coordinado solicitando una ambulancia pero luego volvió a llamar indicando que había llegado una ambulancia de A Tiempo.

Al lugar llegó personal de Tránsito de la Municipalidad de Las Heras, pero un vigilador, un ex policía, les impidió el paso, y les dijo que un guardia que hacía un rondín se había quedado dormido y chocó contra la garita sin causar lesiones y que por ser un lugar privado, no deseaba la intervención de Tránsito de Las Heras.

la camioneta quedó destruida

Mientras tanto, el dueño de la camioneta Volkswagen Amarok, Mauricio Le Donne – hijo del dirigente de la Unión Cívica Radical Carlos Le Donne- un abogado que había estado en la propiedad del empresario Daniel Vila festejando un cumpleaños, desapareció del lugar, en tanto que la ambulancia del servicio privado de emergencia llevó al guardia Juan Sunagua (39) hasta la guardia del hospital Central, donde ingresó a las 5.49 y se le diagnosticaron politraumatismos por accidente vial, lo que determinó su muerte a las 9.05 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. La causa de la muerte fue politraumatismo por aplastamiento en colisión vial.

Recién a las 12.10, por orden de la Oficina Fiscal 2, se ordenó que policías de la comisaría 33 vayan al lugar de hecho. Los uniformados se encuentraron con la garita destruida pero la camioneta ya no estaba en el lugar. Diez minutos más tarde –con la escena del accidente alterada, porque la camioneta estaba a 200 metros dela garita- comenzó a trabajar personal de policía científica.

A las 15. 41, se determinó que la camioneta es una Amarok que está a nombre del abogado Carlos Le Donne, quien se domicilia en la manzana 73 del barrio Dalvian. Cuando lo fueron a buscar, el hombre no estaba en su casa.

Cerca de las 17.25, la policía entrevista a Agustín Vila, hijo de Daniel Vila, dueño de la estancia San Isidro. El joven habría explicado que la camioneta impactó contra la garita donde había tres hombres, el muerto, Julio Sánchez y otro guardia no identificado.