Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

El incidente ocurrió cerca de las 17 en la zona del club Giol, ubicado en calle Maza y carril Gómez. Bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los trabajadores.

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hay varios heridos

El derrumbe de un techo de una obra en construcción en Maipú generó preocupación porque había obreros trabajando cuando se produjo el incidente.

Según las primeras informaciones del Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió a las 16.43 en una obra en la zona del club Giol, ubicada sobre calle Maza y Carril Gómez.

Vecinos de la zona alertaron a través del 911 y momentos después se hacen presentes en el lugar bomberos voluntarios de Maipú, personal policial y también del SEC.