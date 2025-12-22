22 de diciembre de 2025 - 17:31

Se derrumbó el techo de una obra en construcción en Maipú: hubo 7 heridos

El incidente ocurrió cerca de las 17 en la zona del club Giol, ubicado en calle Maza y carril Gómez. Bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los trabajadores.

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Según las primeras informaciones del Ministerio de Seguridad, el hecho ocurrió a las 16.43 en una obra en la zona del club Giol, ubicada sobre calle Maza y Carril Gómez.

Allí estaban trabajando varias personas cuando, por razones que se investigan, el techo colapsó y cayó sobre algunos obreros, lo que dejó algunos lesionados.

Vecinos de la zona alertaron a través del 911 y momentos después se hacen presentes en el lugar bomberos voluntarios de Maipú, personal policial y también del SEC.

Primero se reportaron personas atrapadas bajo los escombros, pero luego se informó que en total hubo siete heridos, la mayoría con lesiones leves. Solo uno presentó heridas más serias en un brazo debido a que se cubrió para protegerse del material que se desprendió del techo.

