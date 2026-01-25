25 de enero de 2026 - 16:03

Santiago del Estero: un hombre apuñaló a su amigo por celos y fue detenido

El agresor atacó a su amigo con un arma blanca luego de reclamarle una publicación en redes sociales. La víctima sufrió heridas en la espalda y la cabeza y debió ser trasladada al hospital.

Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo”. (archivo)

Foto:

Infodelestero
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía de Santiago del Estero detuvo a un hombre acusado de apuñalar a un amigo tras una discusión originada por la publicación de una foto junto a su novia en redes sociales.

Según detalló el medio local Nuevo Diario Web, el agresor, identificado como Mansilla, llegó en moto al domicilio de la víctima y lo invitó a acompañarlo hasta su vivienda. Una vez allí, ambos permanecieron conversando en la vereda, momento en el que se inició una discusión que rápidamente escaló en violencia.

De acuerdo con el relato policial, Mansilla increpó a su amigo por haberse tomado una foto con su pareja y haberla publicado en redes sociales, lo que derivó en una pelea a golpes de puño en plena calle.

En medio del enfrentamiento, el agresor extrajo un arma blanca y atacó a Toloza, provocándole heridas en la espalda y la cabeza, para luego darse a la fuga.

A pesar de las lesiones, la víctima logró caminar hasta su casa, donde pidió ayuda a su familia. Al advertir que se encontraba ensangrentado, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde recibió atención médica.

Personal de la Comisaría Comunitaria N°11 intervino en el hecho y entrevistó al hombre herido, quien explicó que, en un primer momento, el agresor lo acusaba de haberle robado una billetera, aunque señaló que el verdadero motivo del ataque fue el enojo por la fotografía publicada con su novia.

La causa quedó caratulada como lesiones leves y continúa en investigación para esclarecer las circunstancias del violento episodio.

