San Martín: un hombre le ofreció trabajo por Facebook, ella fue a la entrevista y desapareció

La policía del Este provincial se encuentra investigando la desaparición de una joven madre de 22 años que salió de su casa, en San Martín, para buscar trabajo y desde ese momento su familia no ha vuelto a verla.

Se trata de Agostina Trigo, cuya foto comenzó a circular por las redes sociales. Según informa el mensaje adjunto, el sábado a las 20.30 la joven habría salido buscar trabajo con un anuncio que sacó de Facebook para cuidar niños y desde ese momento nada de supo de su paradero.

el anuncio que aparece en las redes.

La joven vestía en ese momento una calza negra, un buzo verde agua, una campera gris y unas zapatillas negras.

Quienes tengan algún dato que ayude a encontrar a Agustina deben comunicarse al 911 o bien concurrir o llamar al cualquier comisaría.

Agostina se tomó un colectivo en Belgrano y Tucumán de San Martín y se habría bajado en la plaza del distrito de Buen Orden, según habría confirmado el conductor. La última comunicación telefónica la habría tenido con una amiga, a la que le dijo que estaba esperando a un hombre.

La versión de la abuela

“Es un momento muy feo, no se lo deseo a nadie”, contó Gladys Domínguez, la abuela de Agostina a Mega Noticias Mendoza.

Luego explicó cómo se produjo la desaparición de su nieta: el domingo estaban en el cumpleaños del hijo de la joven y le contó que hacia algunos días se había contactado por Facebook a alguien que dijo ser camionero, que vivía en Buen Orden y buscaba a alguien para cuidar a un chico de 4 años que vivía con sus hermanos y su abuela.

Habían quedado en que el viernes el hombre volvía de viaje y que el sábado se podían juntar. El domingo, hacia las 19, el hombre le envió un audio para juntarse un rato, diciéndole que la iba a esperar a bordo de una moto, en la parada de colectivo de la plaza de Buen Orden. para ver la casa porque ya se tenía que irse de viaje y no podían verse hasta el próximo fin de semana.

Según la abuela que escuchó a medias el audio, la joven decidió juntarse con el hombre y “salió de su casa con el teléfono que se le descarga rápido. Salió sin mochila, ni cartera, ni documento“.

La joven habría sido visto por última vez en la plaza del Buen Orden.

“A las 21.05 le mandé un mensaje pidiéndole la ubicación. Ella lo escuchó pero no me lo pasó. Después a las 22.25 la veo que está en línea y le dijo qué pasó pero no lo escuchó y no supe más de ella”, contó la abuela.

Según la mujer un colectivero dijo que ella se había bajado en la plaza de Buen Orden, donde se están chequeando las cámaras para ver qué pasó con la joven.