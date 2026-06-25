25 de junio de 2026 - 16:21

Dos adolescentes de 15 años intentaron asaltar a un vecino con una tumbera en San Martín

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por la Policía luego de un intento de robo ocurrido en el barrio Tropero Sosa. Los sospechosos habrían amenazado a la víctima con un arma de fabricación casera para sustraerle sus pertenencias.

La tumbera secuestrada a los menores de 15 años, en San Martín.

La tumbera secuestrada a los menores de 15 años, en San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Dos menores de edad fueron aprehendidos este jueves por la mañana en el departamento de San Martín, acusados de intentar asaltar a un vecino cuando salía de su vivienda con su automóvil.

Leé además

aporte al tema de ludopatia infantil

Aporte al tema de ludopatía infantil
Frente a la inseguridad, padres y madres mendocinos hablan con sus hijos sobre cómo actuar ante situaciones de peligro.

La sobreprotección de los padres podría afectar la salud emocional de los adolescentes, según expertos

El hecho se registró alrededor de las 9.05, en el barrio Tropero Sosa, jurisdicción de la Comisaría 12. Según la denuncia, un hombre de 60 años se disponía a sacar su vehículo del garaje cuando fue sorprendido por dos jóvenes que lo amenazaron con una tumberacon la intención de robarle sus pertenencias.

De acuerdo con la información policial, la víctima opuso resistencia y los sospechosos desistieron del robo, dándose a la fuga sin concretar el asalto.

Rápido operativo policial

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales iniciaron patrullajes preventivos por la zona. Minutos después lograron ubicar a dos adolescentes cuyas características coincidían con las aportadas por el damnificado.

Al advertir la presencia de los uniformados, los jóvenes intentaron escapar y durante la huida arrojaron un objeto en un descampado cercano. Sin embargo, fueron alcanzados y reducidos tras una breve persecución.

Secuestro de un arma casera

Durante el procedimiento, los policías recuperaron el elemento descartado por los sospechosos y comprobaron que se trataba de un arma de fabricación casera, conocida popularmente como "tumbera".

Los dos menores, ambos de 15 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal interviniente, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su participación en el hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

los adolescentes ya no podran usar bicicletas electricas: conoce la nueva ley y las normas de circulacion

Los adolescentes ya no podrán usar bicicletas eléctricas: conocé la nueva ley y las normas de circulación

Fue a robar a un kiosco y terminó desnuda durante un forcejeo

Fue a robar a un kiosco y terminó desnuda durante un forcejeo: volvió para pedir que borraran el video

Por Redacción Policiales
La víctima fue llevada inicialmente al hospital Scaravelli de Tunuyán, Archivo Los Andes. 

Discutió por una deuda, le dispararon en la cara con una "tumbera" y está grave

Por Redacción Policiales
Los dos primos acusados de gran numero de ciberestafas, seguirán presos. Foto: Imagen ilustrativa / Los Andes. 

Seguirán presos los dos sanrafaelinos acusados de estafar a Mercado Libre 832 veces

Por Oscar Guillén