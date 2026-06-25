Dos adolescentes de 15 años intentaron asaltar a un vecino con una tumbera en San Martín

Dos adolescentes de 15 años fueron aprehendidos por la Policía luego de un intento de robo ocurrido en el barrio Tropero Sosa. Los sospechosos habrían amenazado a la víctima con un arma de fabricación casera para sustraerle sus pertenencias.

La tumbera secuestrada a los menores de 15 años, en San Martín.

Dos menores de edad fueron aprehendidos este jueves por la mañana en el departamento de San Martín, acusados de intentar asaltar a un vecino cuando salía de su vivienda con su automóvil.

El hecho se registró alrededor de las 9.05, en el barrio Tropero Sosa, jurisdicción de la Comisaría 12. Según la denuncia, un hombre de 60 años se disponía a sacar su vehículo del garaje cuando fue sorprendido por dos jóvenes que lo amenazaron con una tumberacon la intención de robarle sus pertenencias.

De acuerdo con la información policial, la víctima opuso resistencia y los sospechosos desistieron del robo, dándose a la fuga sin concretar el asalto.

Rápido operativo policial Tras recibir la denuncia, efectivos policiales iniciaron patrullajes preventivos por la zona. Minutos después lograron ubicar a dos adolescentes cuyas características coincidían con las aportadas por el damnificado.

Al advertir la presencia de los uniformados, los jóvenes intentaron escapar y durante la huida arrojaron un objeto en un descampado cercano. Sin embargo, fueron alcanzados y reducidos tras una breve persecución.