25 de junio de 2026 - 14:53

Discutió por una deuda, le dispararon en la cara con una "tumbera" y está grave

La víctima, un hombre de 57 años, fue derivado del hospital Scaravelli al Lagomaggiore, donde quedó internado.

La víctima fue llevada inicialmente al hospital Scaravelli de Tunuyán, Archivo Los Andes.&nbsp;

La víctima fue llevada inicialmente al hospital Scaravelli de Tunuyán, Archivo Los Andes. 

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El Cuco Digital
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 57 años se encuentra hospitalizado tras recibir un disparo en el rostro con un arma de fabricación casera durante una discusión económica en Tunuyán.

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El hecho ocurrió anoche, cerca de las 22:00, en un local comercial ubicado en el kilómetro 83 de la Ruta 40, en la zona de Puente de Río.

Según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia, la víctima —identificada como J. L. R.— ingresó al comercio para reclamar el pago de una deuda. La conversación derivó en una fuerte discusión que escaló hasta que el agresor le disparó a corta distancia.

La víctima ingresó inicialmente al Hospital Scaravelli, donde recibió los primeros auxilios. Debido a la gravedad de la lesión, fue derivada en ambulancia al Hospital Lagomaggiore, en la Ciudad de Mendoza, donde permanece internada bajo cuidados especiales y fuera de peligro.

La Fiscalía dispuso la intervención de la Policía Científica y del personal de Investigaciones para esclarecer el caso. Horas más tarde, el presunto agresor fue detenido.

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