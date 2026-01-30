30 de enero de 2026 - 10:32

Salieron de un boliche, se cayeron de la moto, el conductor huyó y dejó a su amigo herido tirado en la calle

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en la intersección de Peltier y San Martín. Según testigos, los sujetos venían de un local bailable de la zona.

Un insólito accidente se registró en la Ciudad de Mendoza durante la mañana de este viernes cuando dos hombres protagonizaron un choque en la esquina de Peltier y San Martín, que terminó con uno de ellos hospitalizado y el otro dándose a la fuga.

El siniestro ocurrió en las primeras horas de la jornada. Según el relato de Canal 7, los ocupantes de la motocicleta habrían salido minutos antes de uno de los boliches ubicados en las inmediaciones. Al llegar a la mencionada intersección, el conductor intentó realizar una maniobra, pero perdió la estabilidad del rodado, provocando que ambos cayeran al asfalto.

Tras el impacto, el conductor se levantó rápidamente, puso la moto en marcha y huyó del lugar a toda velocidad, dejando a quien fue identificado como su "amigo" tirado en la calle y con heridas visibles.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar para asistir al joven abandonado, quien presentaba lesiones producto de la caída.

