¿Salían de "caño"?, dos jóvenes andaban con un revólver debajo del asiento y los detuvieron

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la medianoche en la Plaza Aliar, ubicada en el barrio La Favorita, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizaban tareas preventivas en la zona.

Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos durante la madrugada en Ciudad, luego de que la Policía encontrara un arma de fuego en el interior del vehículo en el que se desplazaban.

El procedimiento se llevó a cabo cerca de la medianoche en la Plaza Aliar, ubicada en el barrio La Favorita, cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) realizaban tareas preventivas en la zona.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados procedieron a identificar a los ocupantes de un Renault Megane y, al requisar el rodado, hallaron debajo del asiento del conductor una pistola marca Tala, calibre .22.

image Ante esta situación, ambos jóvenes fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría 59°, junto con el arma secuestrada y el vehículo, para avanzar con las actuaciones correspondientes.