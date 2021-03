Robo en el barrio Dalvian: se llevaron 18 mil dólares y un valioso collar de perlas

Un vecino del barrio privado Dalvian denunció que en su casa le robaron 18 mil dólares y un collar de perlas valuado en 500 mil pesos.

La víctima, un hombre de 50 años que vive en la manzana 13 del exclusivo barrio capitalino , denunció ayer en la Oficina Fiscal 2 de Ciudad que había descubierto que le habían sustraído 18 mil dólares que tenía guardados en su vivienda.

Luego advirtió que también le faltaba un collar de perlas que, según sus cálculos cuesta unos 500 mil pesos.

El hombre no pudo precisar cuándo se habría producido el robo pero no descartó que podría ser gente de su entorno. Por ahora no hay detenidos por el caso.