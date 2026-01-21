21 de enero de 2026 - 14:17

Robaron una moto, la policía los encontró, aceleraron y se estrellaron contra una vidriera

Ocurrió en San Clemente del Tuyú. Tras el accidente, los involucrados de 18 y 15 años intentaron huir a pie, pero los interceptaron.

La Policía detuvo a dos jóvenes de 18 y 15 años que robaron una moto en la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú. El procedimiento se dio en el marco del Operativo Verano Sol y terminó con un impactante choque contra la vidriera de una estación de servicio cuando los sospechosos intentaban huir.

El hecho ocurrió luego de que un turista denunciara el robo de su moto Dominar 400 cc, que estaba estacionada dentro de la vivienda donde se hospedaba. Tras la alerta, los efectivos iniciaron un operativo cerrojo al detectar que el vehículo sustraído circulaba por la zona.

Tras un seguimiento, los localizaron cargando combustible en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas San Martín y Naval, donde los jóvenes, al advertir la presencia policial, se subieron a la moto y aceleraron, pero perdieron el control del rodado e impactaron de lleno contra la vidriera, que estalló en pedazos.

Tras el choque, ambos intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos y detenidos a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, la Policía secuestró guantes y herramientas de mano.

El joven de 18 años quedó detenido a disposición de la Justicia, mientras que la adolescente de 15 fue notificada por el delito de encubrimiento y luego recuperó la libertad. Fuentes policiales indicaron además que ambos cuentan con antecedentes y estarían vinculados a otros robos recientes en la zona.

Por disposición judicial, la moto fue restituida a su propietario y la causa continúa bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal.

