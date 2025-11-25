Robaron maquinaria agrícola, intentaron escapar a Mendoza y ahora deberán hacer una donación millonaria

Los acusados del robo de maquinaria agrícola, que intentaron fugarse hasta Mendoza, deberán donar un millón de pesos cada uno al Hospital Municipal “San Roque”.

Un robo ocurrió en la ciudad de Dolores, Buenos Aires, derivó en una resolución judicial inédita para la región. Los delincuentes que sustrajeron maquinaria agrícola valuada en millones de pesos e intentaron escapar a Mendoza deberán realizar una donación millonaria.

Cada uno de los delincuentes tendrá que donar un millón de pesos al Hospital Municipal “San Roque” como parte de una reparación económica excepcional. El hecho se inició con el robo de máquinas de alto valor en un campo del distrito y terminó con un fallo inédito.

La investigación —que articuló el trabajo de la Policía Comunal, el Comando de Prevención Rural, la Municipalidad de Dolores y el Ministerio Público Fiscal— permitió identificar a los responsables y recuperar la totalidad de los equipos sustraídos. Los imputados intentaron huir hacia Mendoza, pero fueron interceptados y puestos a disposición judicial tras un operativo coordinado.

En el marco del pedido de suspensión del juicio a prueba, el Juzgado de Garantías de Dolores fue quien dispuso la medida ejemplar. La donación será depositada en una cuenta oficial del hospital local. Los imputados ya confirmaron que cumplirán con la orden.