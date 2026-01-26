Delincuentes ingresaron a la casa familiar ubicada en el barrio Ferrisi, en Palmira, y sustrajeron diversos elementos. Es el segundo hecho registrado en el domicilio en menos de dos meses.

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín.

Durante la siesta de este domingo se produjo un robo en la vivienda de Keila Fernández, actual Reina del Turismo de San Martín, y de su familia. El hecho ocurrió en una casa situada en el barrio Ferrisi, en la ciudad de Palmira.

Según se informó, al momento del ingreso de los delincuentes no había personas en el domicilio. La familia se encontraba ausente y debió regresar de urgencia tras ser alertada de que la vivienda había sido violentada.

Al llegar al lugar, constataron que todas las puertas presentaban daños, pese a encontrarse cerradas con llave y pasador, y que el interior de la casa estaba revuelto. De acuerdo a lo denunciado, los autores del hecho sustrajeron dos televisores, un ventilador, auriculares, ropa, documentación, llaves de una motocicleta y un mueble con accesorios.

Este episodio no es el primero que afecta a la familia Fernández. El pasado 25 de diciembre, mientras celebraban la Navidad en un camping y a pocos días de que Keila Fernández fuera coronada Reina del Turismo de San Martín, también fueron víctimas de un robo en el que les sustrajeron un televisor de 55 pulgadas.

Ante la reiteración de los hechos, la familia decidió hacer público lo ocurrido y solicitó a las autoridades una mayor presencia policial en la zona. Además, plantearon la posibilidad de instalar un destacamento para reforzar la seguridad en el barrio Ferrisi.