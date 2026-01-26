26 de enero de 2026 - 19:39

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín

Delincuentes ingresaron a la casa familiar ubicada en el barrio Ferrisi, en Palmira, y sustrajeron diversos elementos. Es el segundo hecho registrado en el domicilio en menos de dos meses.

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín.

Robaron dos veces en la vivienda de Keila Fernández, la reina del Turismo de San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Durante la siesta de este domingo se produjo un robo en la vivienda de Keila Fernández, actual Reina del Turismo de San Martín, y de su familia. El hecho ocurrió en una casa situada en el barrio Ferrisi, en la ciudad de Palmira.

Leé además

San Rafael celebró su fiesta departamental de la vendimia que coronó a Azul Micaela Antolínez, de El Nihuil, como su representante para 2026. 

San Rafael eligió a Azul Antolínez como su representante 2026

Por Mariano Villatoro
Se supo quién sería reina si la princesa Leonor rechaza el trono de España.

Qué pasaría si la princesa Leonor se niega a ser reina de España

Por Agustín Zamora

Según se informó, al momento del ingreso de los delincuentes no había personas en el domicilio. La familia se encontraba ausente y debió regresar de urgencia tras ser alertada de que la vivienda había sido violentada.

Al llegar al lugar, constataron que todas las puertas presentaban daños, pese a encontrarse cerradas con llave y pasador, y que el interior de la casa estaba revuelto. De acuerdo a lo denunciado, los autores del hecho sustrajeron dos televisores, un ventilador, auriculares, ropa, documentación, llaves de una motocicleta y un mueble con accesorios.

Este episodio no es el primero que afecta a la familia Fernández. El pasado 25 de diciembre, mientras celebraban la Navidad en un camping y a pocos días de que Keila Fernández fuera coronada Reina del Turismo de San Martín, también fueron víctimas de un robo en el que les sustrajeron un televisor de 55 pulgadas.

Ante la reiteración de los hechos, la familia decidió hacer público lo ocurrido y solicitó a las autoridades una mayor presencia policial en la zona. Además, plantearon la posibilidad de instalar un destacamento para reforzar la seguridad en el barrio Ferrisi.

Pese a vivir en Palmira, Keila Fernández había representado al distrito de Alto Salvador en la última Fiesta de la Vendimia de San Martín, donde resultó coronada Valentina Rosalez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jeremías Monzón, joven asesinado en Santa Fe.

Crimen de Jeremías Monzón: se entregó un familiar de un acusado tras amenazar de muerte por redes

Por Redacción Policiales
Ocurrió en las calles calles Independencia y Álvarez Condarco, en Las Heras.

Tragedia en Las Heras: murió un ciclista de 78 años tras ser atropellado por un colectivo

Por Redacción Policiales
Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera.

Accidente en Pinamar: ambos conductores dieron positivo en alcohol en el caso Bastián Jerez

Por Redacción Policiales
La policía realizó un operativo policial, arrestaron a dos sospechosos y les arrojaron una granada

Tiraron una granada adentro de un móvil policial en medio de un operativo

Por Redacción Policiales