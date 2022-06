Riña futbolera en Tupungato y misterio: pese a los tres imputados, creen que el dirigente no murió por piedrazos

La muerte de Vicente Gatica, el hombre de 51 años que falleció en medio de una riña entre hinchas en Tupungato, se ha vuelto un misterio para los vecinos del departamento y para la Fiscalía del Valle de Uco. La primera hipótesis apuntó a tres jóvenes, que más tarde quedaron imputados como los autores de su muerte a causa de dos piedrazos en la cabeza y otro en el pecho. Pero los primeros resultados de la pericia forense se contradicen y señalan una posible muerte natural.

En la tarde del último domingo se disputaba la quinta fecha del campeonato de la Liga Tupungatina en la que se enfrentaron los clubes La Arboleda, del cual Vicente Gatica era el vicepresidente, contra Villa Bastías, que oficiaba de local ya que el partido era en esa cancha ubicada en la calle Atamisqui.

El tablero de goles marcaba 1 a 0, dejando como ganador a La Arboleda. Faltaban minutos para las 19, cuando dos hinchas, uno de cada club, se enfrentaron con la excusa de “defender la camiseta”. Los hombres empezaron una riña a la cual se sumaron simpatizantes de ambos bandos y Gatica buscó interferir para convencerlos de que dejaran de pelear.

Pero la discusión empezó a subir de tono y, entre insultos y polvareda, comenzaron a “llover” piedras. En ese momento, Gatica, quien además era trabajador municipal, cayó inconsciente a una acequia. Ante la desesperación, sus hijos lo sacaron y comenzaron a hacerle RCP, pero el hombre no respondía ante las maniobras. Minutos después llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y lo llevó al hospital Carrillo, donde desafortunadamente confirmaron que había fallecido.

Muerte misteriosa

El cuerpo de Gatica fue llevado a la morgue judicial y el caso pasó a manos del fiscal de Valle de Uco, Jorge Quiroga, quien inmediatamente buscó reconstruir lo que había sucedido.

Entre los testimonios, uno de los hijos de la víctima aseguró que tres sujetos lanzaron piedras contra su padre de manera intencional y alegó que el primer piedrazo le impactó en el pecho, mientras que las otras dos piedras golpearon su cabeza. Lo que puso como primera hipótesis que entonces el hombre podría haber fallecido producto de esos severos golpes.

Vicente Sabino Gatica falleció de muerte natural, según los primeros informes de las pericias.

En su relato, el joven además dijo que conocía a los acusados desde chicos porque son vecinos de su mismo barrio y brindó sus nombres a la Justicia.

Pero la primera hipótesis pareció hacerse añicos cuando llegaron los primeros resultados de la pericia forense, que revelaron que el cuerpo del municipal no presentaba lesiones graves, sino que se podría tratar de una muerte natural, como un ataque al corazón. “No surgen fracturas óseas ni hematomas internos, con lo que se aguardan estudios de laboratorio para determinar la causa de su muerte”, indicaron a Los Andes fuentes allegadas a la causa.

Más tarde, el representante del Ministerio Público Fiscal detuvo a Martín Ángel Peña (21), Jesús Maximiliano Pardo (20) y Jesús Ramón Escudero (29) y los imputó por “homicidio culposo agravado”, por ser cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, delito que tiene penas que van desde un año y tres meses de prisión a seis años y tres meses.

Para ironía de la vida, se trataba de hinchas de La Arboleda, el club por el cual Gatica se desvivía desde hacía años y del cual decidió ser parte de la gerencia tomando las riendas de la vicepresidencia.

Pero la fiscalía tuvo que tomar la decisión de fijar el mantenimiento de libertad de los tres vecinos de la familia Gatica ya que ninguno tiene antecedentes y el delito es excarcelable. Pero eso no significa que estén sobreseídos, sino que deberán ser investigados bajo tres condiciones que impuso el fiscal: no acercarse a testigos que declararon en la causa, presentarse semanalmente en la fiscalía y no asistir a eventos deportivos.

Masiva cabalgata de despedida

Padre de familia, trabajador, apasionado del fútbol y de los caballos, así era Vicente Gatica, un humilde vecino del barrio La Arboleda en Tupungato, a quien sus vecinos despidieron en la tarde del martes con una multitudinaria cabalgata que peregrinó a paso de hombre detrás de la carroza que portaba sus restos. Mientras que decenas de vecinos a pie acompañaban a la familia del hombre que hasta el último día de su vida luchó por el club de su barrio.

En una emotiva despedida en el cementerio local, los presentes se mostraron sumidos en angustia y lloraron su partida. Vicente era empleado de la municipalidad de Tupungato, donde desempeñaba como recolector de residuos. Vivía junto a su mujer y sus cinco hijos.