Imputaron a tres hinchas por la muerte del dirigente de fútbol en Tupungato

La Fiscalía del Valle de Uco imputó a tres jóvenes por la muerte de Vicente Sabino Gatica (51), el vicepresidente del La Arboleda de Tupungato que falleció durante una pelea entre hinchas de su club y Villa Bastías, el domingo pasado.

Se trata de Martín Ángel Peña (21), Jesús Maximiliano Pardo (20) y Jesús Ramón Escudero (29), quienes quedaron imputados por homicidio culposo agravado por ocurrir en el marco de un espectáculo deportivo, delito que tiene penas que desde 1 año y tres meses a 6 años y 3 meses de cárcel.

El fiscal Jorge Quiroga, al no tener antecedentes y ser un delito excarcelable fijó el mantenimiento de libertad bajo ciertas condiciones: no acercarse a testigos que declararon en la causa, presentarse semanalmente en la fiscalía y no asistir a eventos deportivos.

Vicente Sabino Gatica recibió un piedrazo en la cabeza y quedó inconsciente - Gentileza El Cuco Digital

La causa de la muerte de Gatica es todavía un misterio: los primeros estudios realizado por el Cuerpo Médico Forense, indican que no hay fracturas óseas ni hematomas internos, es decir que la causa del deceso no fue el ataque recibido.

Frente a este panorama, los investigadores esperan el resultado de los estudios de laboratorio para determinar la causa de la muerte.

A futuro y a la hora de establecer hipótesis, los imputados podrían ser sobreseídos si no se logra establecer una relación entre la muerte y la presunta agresión de los sospechosos. Caso contrario, seguirán imputados y podrían llegar a juicio con la calificación que la causa tiene actualmente.

Así fue la trifulca en Tupungato

Según se informó desde el Ministerio Público Fiscal, el domingo a las 19.15, al término del partido de la Liga Tupungatina en el que La Arboleda le ganó 1 a 0 a Villa Bastías, dos hinchas comenzaron a pelearse. Ese fue el detonante: los hinchas de La arboleda al retirarse de la cancha de sus adversarios comenzaron a tirar piedras contra los locales.

En ese momento, Vicente Gatica, intercedió para que cesara la agresión pero en cambio recibido algunos piedrazos –uno de ellos le golpeó en la frente- y cayó en una acequia de la calle Atamisque, a 20 metros del ingreso a la cancha de Villa Bastías.

Allí familiares, allegados y personal policial que llegó en primera instancia -durante el encuentro solo habia un civil trabajando en la seguridad- intentó sin éxitos maniobras de reanimación, por lo que fue trasladado al Hospital General Las Heras, desde donde 30 minutos más tarde comunicaron su fallecimiento.

Uno de los hijos de Gatica –presente en el partido- relató ante el fiscal que pudo identificar a los tres imputados como los que tiraron los proyectiles que impactaron en el cuerpo de su padre: una piedra le dio en el pecho y otras dos en la cabeza.