Rescataron en helicóptero a un ciclista accidentado en un sendero en Barrancas

El deportista de 57 años sufrió una caída en un sendero de difícil acceso y debió ser trasladado de urgencia tras presentar un cuadro de politraumatismo de tórax.

Durante la mañana de este sábado, un operativo de emergencia se desplegó en el “Sendero Circuito Ciclístico Barrancas”, en el departamento de Maipú, luego de que un hombre de 57 años sufriera un grave accidente mientras realizaba ciclismo de montaña.

El incidente ocurrió en un terreno sinuoso con pendientes pronunciadas, ubicado a unos 600 metros al este de la Planta de Tratamiento de Residuos local.

Tras recibir el alerta a través del 911, personal policial y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se desplazaron al lugar para el rescate. Sin embargo, al arribar constataron que la zona, situada a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial N° 14, era de difícil acceso para los vehículos terrestres. El ciclista se encontraba consciente, pero manifestaba un fuerte dolor en la zona del tórax.

Ante la complejidad geográfica del terreno, se solicitó la intervención del helicóptero policial Halcón 2. La aeronave aterrizó en las inmediaciones para realizar la evacuación del herido, quien fue asistido a bordo por personal médico. Tras una primera evaluación, se le diagnosticó politraumatismo de tórax.

Finalmente, el helicóptero trasladó al deportista hasta el helipuerto del Hospital Central. Allí, una ambulancia del SEC completó el operativo de traslado hacia el Hospital Español, donde el hombre recibió atención médica definitiva para sus lesiones.