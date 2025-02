Renunció la abogada de la familia de Lian, el nene desaparecido en Córdoba

Anunció su decisión este martes y señaló que su salida se debe a un pedido de la fiscalía que generó malestar en el entorno del pequeño. Según la letrada, los padres de Lian fueron sometidos a 10 horas de declaración , tras lo cual recibieron la indicación de no hablar más con la prensa .

"Cuando salió de declarar el papá, me dijo que le habían pedido que no haga más declaraciones sobre el hecho", manifestó Romano, quien además sumó que a casi 72 horas de la desaparición todavía "la fiscalía no nos trasladó ninguna hipótesis".