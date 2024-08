Renunció a su banca un diputado de Misiones que es investigado por presunto tráfico de material pedófilo

El diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, presentó su renuncia al cargo el sábado, quien pertenecía al espacio Activar, tras ser vinculado a una investigación por presunto tráfico de pornografía infantil.

Kiczka solicitó a la Cámara de Representantes de Misiones que su renuncia “sea aprobada de forma oficial”, argumentando que necesita concentrarse completamente en su defensa en la causa penal en la que está siendo investigado.

La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.

En su escrito dirigido al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, Kiczka explicó que su decisión de renunciar se debe a la necesidad de enfrentar el proceso judicial sin los fueros y la investidura que conlleva su cargo.

“En este contexto, lo más prudente es apartarme de mi función pública para enfrentar el proceso judicial en igualdad de condiciones y demostrar mi inocencia”, añadió.

En un comunicado público posterior, Kiczka afirmó: “Quiero dejar en claro que no tengo absolutamente nada que ver con lo que se me acusa. Todo lo que se ha dicho en los medios en las últimas horas es falso. La causa, que comenzó en febrero de este año, implica a familiares directos míos, pero no a mí”.

El partido Activar había solicitado la renuncia de Kiczka, según comunicó el presidente del espacio, el libertario Pedro Puerta. Puerta indicó que se pidió la renuncia para que Kiczka pudiera ponerse a disposición de la justicia “sin fueros”.

El martes, la casa de Kiczka fue allanada como parte de una serie de operativos que comenzaron en marzo, en los cuales también se allanaron las residencias de su padre y su hermano. Agentes especializados en cibercrimen de la Policía de Misiones realizaron los allanamientos en Posadas como parte de una investigación sobre posible tráfico de material de abuso sexual infantil en internet.

Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares y una computadora, en el marco de una causa internacional iniciada hace dos años a solicitud de la embajada de Estados Unidos.