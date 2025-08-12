12 de agosto de 2025 - 15:01

Rechazaron la libertad condicional de dos policías condenados por el femicidio de Natalia Melmann

Ricardo Anselmini y Oscar Echenique seguirán en prisión por el brutal crimen que cometieron en 2001. La familia de Natalia confirmó la noticia mediante un comunicado.

El papá de Natalia Melmann recordó a su hija a 24 años del femicidio y repudió las salidas transitorias de uno de los condenados

El papá de Natalia Melmann recordó a su hija a 24 años del femicidio y repudió las salidas transitorias de uno de los condenados

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia de Mar del Plata rechazó este martes los pedidos de libertad condicional presentados por Ricardo Anselmini y Oscar Echenique, dos de los policías bonaerenses condenados a prisión perpetua por el secuestro, tortura, violación y asesinato de Natalia Melmann en Miramar, el 4 de febrero de 2001.

Leé además

El intento de femicidio ocurrió en San Martín de los Andes, Neuquén.

Lo imputaron por intento de femicidio en Neuquén: golpeó, violó y empujó por la escalera a su novia

Por Redacción Policiales
Así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Video: así atacaban cuatro punguistas de Tucumán y Córdoba en el centro de Mendoza

Por Redacción Policiales

La familia de la víctima confirmó la decisión a través de un comunicado: “Con agrado informamos que el Juez Ricardo Perdichizzi negó hoy el acceso al beneficio de la libertad condicional a dos de los femicidas de Nati”. Ambos participaron de la audiencia virtual desde el penal de Batán.

El Juzgado de Ejecución Penal N°1 resolvió el rechazo en horas de la mañana. No es la primera vez que los condenados solicitan el beneficio y se les deniega. Según la familia, la defensa de Anselmini y Echenique ya apeló la decisión y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata deberá resolver.

Por amor seguiremos luchando. Busquen al quinto femicida. 24 años de lucha, amor y dolor”, cierra el mensaje difundido por los padres de Natalia.

Natalia Melmann
Laura y Gustavo, los padres de Natalia Melmann

Laura y Gustavo, los padres de Natalia Melmann

Los beneficios de los asesinos

En los últimos años, ambos expolicías recibieron beneficios judiciales. Echenique obtuvo salidas transitorias en 2024, que le permiten circular los primeros domingos de cada mes entre las 8 y las 20. Anselmini tuvo un régimen similar hasta octubre de 2023, cuando fue revocado luego de que vecinos lo filmaran caminando por una plaza rumbo a un almacén.

Embed

La madre de Natalia, Laura Calampuca, reclamó además que la Justicia aún no fijó fecha para las extracciones de sangre a otros tres policías, Osvaldo Alfredo Sissi, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez, con el fin de cotejar su ADN con el perfil genético hallado en el cuerpo de la adolescente. La medida busca identificar al quinto autor del femicidio.

Natalia Melmann
Ricardo Anselmini y Oscar Echenique.

Ricardo Anselmini y Oscar Echenique.

Un crimen que conmovió al país

El 4 de febrero de 2001, Natalia, de 15 años, regresaba a su casa tras ir a bailar cuando fue interceptada por un grupo de policías. La llevaron a una vivienda precaria del barrio Copacabana, donde fue torturada, violada y estrangulada con el cordón de su propia zapatilla.

Su desaparición se prolongó durante cuatro días, hasta que el 8 de febrero su cuerpo fue hallado enterrado bajo hojas secas en el vivero “Florentino Ameghino”. El caso reveló la participación policial en el crimen y provocó una fuerte conmoción social en todo el país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Santiago González murió de un disparo en el pecho el 13 de enero de 2025 (Gentileza familia González)

Mató a su amigo de 15 años de un tiro en el pecho en Junín: la Justicia aceptó un pedido clave de la familia de la víctima

Por Enrique Pfaab
El abogado de Julieta Silva: Lucas Giménez la amenazó y premeditó todo para separarse

El abogado de Julieta Silva: "Lucas Giménez la amenazó y premeditó todo para separarse"

Por Astrid Moreno Dione
Adrián Farías dice ser excompañero de colegio de Diego Fernández Lima. Apareció en el programa de Rolando Graña en América TV.

Quién es Adrián Farías: apareció en lo de Graña y dijo que Diego Fernández Lima lo quiso violar

Por Redacción Policiales
Docentes con material de abuso sexual infantil: impactantes detalles de dos casos que conmocionan a Mendoza. Foto: Imagen ilustrativa

Descubren de casualidad torturas sexuales a un niño: la memoria de celular de un docente tenía fotos de abusos

Por Ignacio de la Rosa