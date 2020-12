Qué se sabe de la pareja detenida por la desaparición de Florencia Romano: “Sé que mi hermana sigue en Maipú”

Las horas pasan, la angustia aumenta y Florencia Romano (14) sigue sin aparecer. La nena de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, dejó de tener todo tipo de contactos con su familia el sábado pasado en la tarde, cuando dijo que si iba a juntar con una amiga en Maipú.

“A las 19 se fue y a las 20 su celular ya estaba apagado”, dijo angustiado Matías (22), el único hermano de Florencia. Luego, el joven lanzó un contundente pedido: “Yo sé que ella sigue en Maipú, nosotros estamos rezando y pedimos que la sigan buscando en esa zona”.

Matías fundamentó su afirmación con las mismas pruebas que llevaron a las autoridades a detener anoche a una pareja con domicilio en Gutiérrez: La SUBE de Florencia confirmó que la menor tomó un micro desde Guaymallén hasta Maipú, además los investigadores descubrieron que la nena había entablado una relación virtual con los sospechosos y, en medio del allanamiento, el aprehendido, de apellido Arancibia y de 32 años, habría declarado de manera extraoficial que la buscada estuvo en su casa y que él la acompañó para que se tomara el otro micro de regreso.

Sin embargo, la SUBE de la nena no muestra más movimientos. “Pensamos que la engañaron para que mi hermana fuera a su casa, tal vez con un perfil trucho o mintiendo con su edad”, analizó Matías, quien dijo que no vio los chats que su hermana mantuvo con los detenidos, pero que sí confirmó que Florencia avisó a otra amiga que se iba a Maipú.

“Me vecinita, amiga de mi hermana, me mostró los mensajes que se mandaron antes que desapareciera. Allí le decía que se iba a Maipú a casa de una amiga. Mi hermana sí tiene una amiga en Maipú, pero nunca llegó a esa casa”, agregó.

La entrada al departamento donde reside la pareja detenida, en el pasaje Berra. Gutiérrez. (Orlando Pelichotti / Los Andes) Orlando Pelichotti / Los Andes

La pareja sospechosa

La tarde estaba llegando a su fin para darle paso a la noche del martes cuando móviles policiales, efectivos con perros, hombres con trajes raros irrumpieron la rutina del tranquilo pasaje Berra, en calle Padre Vázquez al 2.500, en Gutiérrez.

En un pequeño departamento, justo enfrente de una tradicional marmolería de la zona y entremedio de dos casas en remodelación vive Arancibia y su novia de 27 años, de apellido Méndez. La pareja llegó a ese domicilio “escondido” en medio del intenso tráfico de micros, autos y personas, el lugar está a pocos metros de la estación Gutiérrez del Metrotranvía, hace poco menos de un año.

Según la reconstrucción de los investigadores, con la Fiscal de Homicidios Claudia Ríos al frente, la menor desaparecida habría estado en esa zona el sábado durante las últimas horas de la tarde. Un horario donde el vecindario “se muere”: los trabajadores de la marmolería se habían retirado durante la siesta, al igual que los albañiles que trabajan en las dos construcciones aledañas al departamento de Arancibia. Unos metros más hacia el fondo, el callejón finaliza con tres viviendas, donde residen personas mayores que “prácticamente no salen de sus casas”.

Nadie vio a Florencia, ni ninguno de los antiguos vecinos del pasaje Berra conoce a la pareja sospechosa en profundidad. “Se mudaron hace poco y no sabemos nada de ellos, ni de qué trabajan, ni qué hacen, solo los hemos visto entrar y salir. Tampoco hemos visto nada raro, son una pareja de jóvenes normal”, coincidieron las habitantes del tradicional pasaje gutierrino.

“Yo salí de trabajar el sábado a las 15 aproximadamente y me tomé el micro en la parada de enfrente y no vi nada raro, ni ninguna adolescente que me llamara la atención. Acá viven personas grandes”, recordó una empleada doméstica que trabaja en la casa ubicada en la entrada del pasaje.

“Anoche fue un descontrol. A nosotros no nos dejaron ni salir”, contó el dueño de la marmolería ubicada a unos 10 metros de la entrada del departamento allanado anoche. Esta mañana, solo quedaba en la entrada el auto del aprehendido: un Mercedes Benz sucio y descuidado.

Por datos de Florencia

Florencia Agustina Romano, quien mide aproximadamente 1.50 metros; es de tez blanca, cabello oscuro lacio con flequillo abajo del hombro, de contextura delgada y tiene un piercing en la nariz del lado izquierdo.

Cuando salió de su casa por última vez tenía la siguiente vestimenta: remera musculosa de color rosado, jean corto verde flúor, zapatillas negras verde flúor, y portaba una mochila negra.

Quien pueda aportar datos por favor comunicarse con la oficina fiscal 19, a los teléfonos 4416982/83/84 o al 911.