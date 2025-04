Proponen que la denuncia por presuntos abusos en el Club Alemán se resuelva en una audiencia de conciliación

El 26 de marzo pasado la fiscal Mercedes Moya notificó a los abogados de la joven denunciante y a la abogada de las deportistas realizar una audiencia de conciliación, pero no fijó la fecha de la misma, ni cuáles serían las bases de posible acuerdo.

“Si bien la ley no establece limitaciones, en la práctica, el Ministerio Público Fiscal nunca ha realizado este tipo de arreglos en casos violentos (como una tentativa de homicidio o lesiones graves) o en casos de delitos que afecten la integridad sexual de las víctimas”, indicó Francisco Machuca, uno de los abogados de la joven denunciante que hoy tiene 18 años, pero cuando ocurrieron los presuntos abusos tenía solo 16, interpretando que la idea de la fiscalía es llegar a un acuerdo para se cierre el expediente.

El letrado sostuvo que no hay detalles de los alcances de esa audiencia de conciliación y que no se han explicado cuál sería el posible acuerdo, ni formal ni informalmente.

Recuérdese que las audiencias de conciliación, por lo general “se arreglan” con un pedido de disculpas publicas o privadas o bien con una reparación integral de daño, es decir con dinero.

Por lo pronto, desde la querella, indicaron que, ayer mismo, al presentar una respuesta al bozal legal para las partes impuesto por la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual en relación al polémico caso, solicitaron que la causa se profundice.

La posición de la fiscalía sería la siguiente: ante la falta de pruebas contundentes y los resultados de las pericias psicológicas de la joven realizada en Cámara Gesell, la causa no tendría sustento y debería cerrarse. Tras dos años de investigación, ninguna de las denunciadas ha sido imputada.

En cambio, los abogados de la joven ayer mismo criticaron a la Fiscalía diciendo que “resulta por demás llamativo para la víctima la celeridad con que en cuestión de horas se resuelve un pedido de reserva absolutamente infundado a instancias de las victimarias, y no los pedidos de producción de prueba de la parte querellante”.

Luego, reiteraron “la solicitud de que se cite a la psicóloga particular de la víctima, con carácter de pronto despacho” y que “se fije fecha de audiencia a fin de que preste declaración testimonial el psicólogo. Guillermo Messina; la pertinencia y utilidad están dadas por poder explicar y ampliar las técnicas y conclusiones del informe pericial labrado en conjunto con los peritos oficial y su informe ampliatorio, pudiendo en consecuencia contrastar ambos informes, sin perjuicio de ampliar en oportunidad de realizarse la audiencia”.

La denuncia por presunto abuso sexual contra seis jugadoras del Club Alemán

Según consta en el expediente que investiga la fiscal Mercedes Moya, el hecho se registró el 20 de abril de 2023 en el club Alemán cuando el primer equipo femenino estaba jugando un torneo regional y concentraba en las instalaciones que la institución tiene en Las Cañas, Guaymallén.

La denunciante jugaba en ese club desde los 8 años, capitaneando algunos equipos de distintas divisiones inferiores. En ese momento formaba parte de la Quinta y, por sus habilidades, fue convocada para la Primera. Además, era entrenadora de las niñas de la Novena.

Según la denuncia, la velada iniciática arrancó cuando la capitana de la Primera fue a buscar a las menores diciéndoles que todo estaba listo en el baño de la institución. Luego las hicieron formar fila en la puerta y las hicieron pasar de a una. Después, otra jugadora les dijo a las niñas que se desnudaran, quedando sólo con bombachas o bien con las calzas.

Otra adulta les dijo que tenían 30 segundos para ponerse una suerte de "top creativo", que no era otra cosa que cubrirse los senos con papeles u hojas de árboles sujetadas con cinta Scotch. Las órdenes habrían sido dadas por al menos cuatro adultas –algunas profesionales, todas identificadas con sus nombres- y habrían sido 10 las que participaron del hecho.

En ese momento, una de las adolescentes le dijo a otra jugadora que hicieran lo que quisieran. "Pero no nos graben", suplicó, algo que finalmente habría ocurrido.

Luego, otras tres jugadoras se encargaron de vendarles los ojos con toallitas femeninas. Repentinamente, una chica que tiene fobia a los peces, sintió olor a atún y comenzó a llorar. Después les ordenaron que se pusieran "en cuatro patas" y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una mayor dijo: "Ponete en cuatro patas y mordé este hueso; sos un perro", mientras otras hacían comentarios de índole sexual en relación a la posición de las menores, aderezados con risas y comentarios humillantes.

Siempre según la denuncia, una de las jugadoras adultas comenzó a frotarles ají picante en los labios y la denunciante le dijo varias veces que no lo hiciera porque tenía una reacción alérgica. Pero la maniobra siguió, a pesar del llanto de la adolescente, mientras algunas le refregaban por el cuerpo una mezcla "asquerosa".

Así vivencia el momento hoy la denunciante: "Yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar".

Pero la particular "bienvenida" continuó. "A la cuenta de tres, griten gol, pero con mucha emoción", fue la consigna siguiente. Cuando las chicas lo hicieron, les habrían introducido salchichas en la boca. Una cayó al piso y otra se cerró la boca, pero igual se les suministró su dieta de embutidos.

Mientras seguían siendo untadas por una sustancia viscosa, M. F. A. una de las presuntas agresoras, le introdujo a la denunciante una morcilla entre la calza y bombacha. "Yo moví la morcilla porque me daba asco que tocara mis genitales y ella me decía que no lo hiciera", dice la joven.

Luego vino la etapa de decoloración de pelos, que dejaron como saldo ardor y quemaduras, pero al menos se les permitió sacarse "las vendas". Pero antes, y tras llevarlas a las duchas, una jugadora "de Primera" le dio a probar a la joven una sustancia que ella cree que fue yogur rancio o con ajo. Luego le tiraron ese yogur en el cuerpo y una le arrojó un profiláctico diciéndole que esa sustancia blanca "venía de ahí".

Ya en ese momento, por la humedad, a la joven se le había desprendido el "top creativo" y estaba desnuda de la cintura hacia arriba, "pero a pesar de avisar, siguieron filmando". Por último, las dejaron bañarse.

Al día siguiente una madre escuchó en el baño de un estadio que dos jugadoras comentaban sobre "la bienvenida" diciendo que se les había ido la mano, por lo que el asunto comenzó a comentarse de boca en boca y de teléfono a teléfono.

Los videos también habían comenzado a circular, y cuando una de las presuntas víctimas pidió verlos porque había quedado semidesnuda, solicitó que los borraran, pero ignoraron el pedido.

Entonces, por la noche, las mayores llamaron a una reunión (estaban concentradas en el club porque jugaban un torneo) donde las menores fueron sometidas a una suerte de pacto de silencio: la bienvenida era una dinámica habitual en el equipo y había "códigos" que respetar.

Luego, fueron las autoridades del club quienes llevaron el asunto a la justicia, denunciando en la fiscalía.