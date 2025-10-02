Persecución y choque múltiple: un hombre huyó en un auto robado, a toda velocidad y con el capot levantado

Ocurrió en Mar del Plata. El conductor del auto embistió a una motociclista que terminó internada.

Un hombre de 30 años fue detenido en Mar del Plata, tras una persecución policial.

Un hombre fue detenido en Mar del Plata, tras protagonizar una persecución que dejó cuatro autos chocados y una persona herida. El sospechoso conducía un auto robado y fue perseguido por la Policía. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El conductor del auto, de 30 años, escapó de la Policía a bordo de un Toyota Yaris, que había sido robado durante una entradera el pasado 25 de septiembre. La persecución comenzó en la zona norte de MDQ y se extendió por varias cuadras.

Con el capot levantado y a toda velocidad: así escapaba el conductor que chocó cuatro autos y atropelló a una motociclista.

En la huída, el hombre perdió el control del vehículo y chocó contra al menos cuatro autos estacionados. En medio de la maniobra arrolló a una motociclista, a la que arrastró unos 15 metros antes de ser aprehendido. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal con fracturas.

La huida quedó registrada en un video difundido por medios locales. Las imágenes muestran al Toyota Yaris circulando a toda velocidad con el capot levantado y zigzagueando entre autos, hasta que impactó de frente en una esquina.

Según trascendió, el sospechoso también sufrió lesiones leves en el choque y permanece internado. Además, cuatro policías resultaron golpeados por su accionar en el operativo. Los efectivos se encuentran fuera de peligro.