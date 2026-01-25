25 de enero de 2026 - 10:34

Palmira: falsos policías asaltaron una vivienda y balearon a un vecino

Tres personas ingresaron a una vivienda del barrio Ramonof simulando un procedimiento policial. Tras el robo, efectuaron disparos y uno de ellos hirió a un hombre que transitaba por la zona.

Comisaría 28° de Palmira, San Martín.

Comisaría 28° de Palmira, San Martín.

Foto:

Por Enrique Pfaab

Un violento asalto ocurrió este sábado en Palmira, cuando tres sujetos que vestían ropa policial y chalecos antibalas irrumpieron por la fuerza en una vivienda del barrio Ramonof, bajo la modalidad conocida como “entradera”. El hecho derivó en una balacera durante la huida y dejó a un vecino internado en el Hospital Perrupato.

Leé además

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40.

Atropellaron a un ciclista alcoholizado que intentó cruzar la ruta 40

Por Redacción Policiales
Accidente en Ruta 7, a la altura de Horcones.

En Alta Montaña, una camioneta volcó en Ruta 7 a la altura de Horcones: estado del tránsito

Por Redacción Policiales

Según la información disponible, el hecho ocurrió minutos después de las 13:15 en una casa ubicada en la Manzana M del barrio. En el interior se encontraban dos mujeres y un hombre joven, integrantes de una misma familia. Los atacantes ingresaron por la fuerza, golpearon a los presentes con las culatas de armas de fuego y exigieron dinero.

Tras recorrer la vivienda, los asaltantes se apoderaron de algo de efectivo y de tres teléfonos celulares. Al retirarse del lugar, realizaron disparos al aire y gritaron a los vecinos que se arrojaran al suelo. En ese momento, un hombre de 32 años que caminaba por la zona intentó resguardarse en su automóvil, un Renault Logan blanco. Los delincuentes dispararon contra el vehículo, con impactos en el baúl y en la puerta del conductor. Uno de los proyectiles hirió al hombre, identificado como Brito Morales.

Luego los asaltantes se dieron a la fuga en un Chevrolet Astra de color gris y en otro vehículo de color crema, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato, donde fue ingresada a quirófano. Permanece internada. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales y judiciales, que trabajan para identificar a los responsables y determinar la mecánica del hecho.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los dólares secuestrados al viajero argentino por personal de Aduanas de Chile. / Gentileza Los Andes Online.

Detuvieron a un mendocino que intentó ingresar a Chile con más de 22 mil dólares ocultos

Por Redacción Policiales
Un femicida de la provincia de San Luis fue beneficiado recientemente con la libertad condicional y tras su salida atacó a una niña de 10 años. 

Un femicida que se encontraba en libertad condicional apuñaló a una nena de 10 años

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa.

Crimen en Luján de Cuyo: disparó contra sus vecinos porque le molestaba la música y mató a un hombre

Por Redacción Policiales
ramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Dramático rescate en Godoy Cruz: un menor pelea por su vida tras caer a un canal

Por Redacción Policiales