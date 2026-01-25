Palmira: falsos policías asaltaron una vivienda y balearon a un vecino

Tres personas ingresaron a una vivienda del barrio Ramonof simulando un procedimiento policial. Tras el robo, efectuaron disparos y uno de ellos hirió a un hombre que transitaba por la zona.

Un violento asalto ocurrió este sábado en Palmira, cuando tres sujetos que vestían ropa policial y chalecos antibalas irrumpieron por la fuerza en una vivienda del barrio Ramonof, bajo la modalidad conocida como “entradera”. El hecho derivó en una balacera durante la huida y dejó a un vecino internado en el Hospital Perrupato.

Según la información disponible, el hecho ocurrió minutos después de las 13:15 en una casa ubicada en la Manzana M del barrio. En el interior se encontraban dos mujeres y un hombre joven, integrantes de una misma familia. Los atacantes ingresaron por la fuerza, golpearon a los presentes con las culatas de armas de fuego y exigieron dinero.

Tras recorrer la vivienda, los asaltantes se apoderaron de algo de efectivo y de tres teléfonos celulares. Al retirarse del lugar, realizaron disparos al aire y gritaron a los vecinos que se arrojaran al suelo. En ese momento, un hombre de 32 años que caminaba por la zona intentó resguardarse en su automóvil, un Renault Logan blanco. Los delincuentes dispararon contra el vehículo, con impactos en el baúl y en la puerta del conductor. Uno de los proyectiles hirió al hombre, identificado como Brito Morales.

Luego los asaltantes se dieron a la fuga en un Chevrolet Astra de color gris y en otro vehículo de color crema, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar.