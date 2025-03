Paciente del Central que denunció abusos antes de su muerte: no hay pruebas concluyentes que sostengan la investigación

Si bien la investigación está lejos de cerrarse, la pesquisa que dos fiscalías realizan por la muerte de una paciente del hospital Central que denunció, antes de morir, que había sido abusada sexualmente por personal del nosocomio , no ha sumado hasta hoy nuevas pruebas que sostengan la denuncia y, por lo tanto, no se han producido detenciones ni imputaciones.

En cuanto al expediente que se tramita en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, tras practicarse las pericias sobre el cuerpo de la paciente, se determinó que no había rastros de esperma y que no hay marcas de lesiones compatibles con un abuso sexual . Pero estas pruebas no cierran las puertas para descartar, por ahora, un posible ataque sexual.

Evelyn Daiana Carrera y la nota que escribió antes de morir en la que denuncia haber sufrido un abuso sexual en el hospital Central. Evelyn Daiana Carrera y la nota que escribió antes de morir en la que denuncia haber sufrido un abuso sexual en el hospital Central.

Si bien al tratarse de un abuso sexual no se ha ofrecido información oficial sobre el asunto, el dato de que no pudo ser trasladada, apuntaría a que las cámaras de seguridad del lugar no habrían captado el presunto abuso y que, si el hecho sucedió cuando la bañaban, como dice la denuncia, necesariamente habría sido abusado en la UTI ya que no existe otro lugar específico para higienizar a los pacientes.