8 de abril de 2026 - 17:33

Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas

El despliegue policial incluyó controles biométricos, patrullajes y apoyo de drones. Como resultado, se retuvieron 24 motocicletas, se labraron 30 infracciones viales y una persona quedó detenida.

Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

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Por Enrique Pfaab

La Policía de Mendoza realizó un operativo de alto impacto en la zona sur del distrito de Palmira, en el departamento de San Martín, con controles preventivos de personas y vehículos en distintos puntos del sector.

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Durante el procedimiento fueron identificadas 205 personas, a partir de controles en la vía pública y verificaciones mediante el sistema biométrico, lo que permitió constatar antecedentes en el lugar y reforzar las tareas preventivas.

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Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

Además, se controlaron 147 vehículos, entre autos, motocicletas y colectivos que circulaban por la zona. Como resultado de estas maniobras, 24 motos fueron retenidas por distintas irregularidades y se labraron 30 actas por infracciones viales.

En el marco de los controles también 25 personas fueron aprehendidas por averiguación de antecedentes, mientras que una quedó detenida a disposición de la Justicia.

Del operativo participaron efectivos de Comisaría 28, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) San Martín, Cuerpos Especiales, UMAR, Policía Vial y personal de la Unidad VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), que aportó apoyo tecnológico mediante drones para el monitoreo de la zona.

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Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

Operativo policial de alto impacto en el sur de Palmira: más de 200 personas identificadas y 24 motos retenidas.

Este tipo de intervenciones forman parte de las acciones preventivas que impulsa el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la Policía de Mendoza, con despliegues territoriales destinados a reforzar la presencia policial y realizar controles simultáneos de personas y vehículos en distintos sectores de la provincia.

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