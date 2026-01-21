21 de enero de 2026 - 12:48

Operativo de 6 horas para rescatar a una mujer que se descompensó ascendiendo un cerro en Potrerillos

El hecho se reportó a las 17 h pero concluyó recién a las 23. Una acompañante bajó a dar aviso y cuando volvió no logró ubicarla.

Se descompensó en el Cerro Las Cabras, siguió ascendiendo y retrasó el rescate.

Un operativo de rescate se desplegó este martes por la tarde en la zona de Potrerillos, luego de que una mujer se descompensara tras haber ascendido el Cerro Las Cabras junto a una amiga.

El hecho ocurrió cerca de las 17. Según la información oficial, personal de Policía Rural tomó conocimiento de la situación tras recibir un aviso que alertaba sobre una descompensación en altura. Las protagonistas, de 51 años y 61 años, habían iniciado el ascenso sin compañía.

La mujer contó que al llegar a la cima, su compañera de 51 años se descompensó, por lo que descendió para buscar señal y dar aviso al 911. Inmediatamente se organizó un operativo en el que participaron efectivos policiales y puesteros de la zona, quienes ascendieron a caballo.

En un primer momento lograron dar con la acompañante y continuaron hacia el sector donde se encontraba la mujer descompensada, pero no lograron ubicarla. Se presumió entonces que la misma habría retomado la marcha por sus propios medios.

Más tarde, se mantuvo comunicación telefónica con el personal interviniente donde confirmaron que la mujer estaba a la vista, ascendiendo hacia una zona más elevada, lo que dificultó el acceso tanto a caballo como a pie. Ante esta situación, se solicitó la intervención de personal de rescate especializado.

Finalmente, cerca de las 23, el operativo concluyó con el descenso exitoso de ambas mujeres, quienes fueron trasladadas al Centro de Salud Regional. Allí, la mujer de 51 años fue diagnosticada con deshidratación acompañada de vómitos, quedando ambas fuera de peligro.

