3 de septiembre de 2025 - 13:46

Ocho abogados y 100 "cómplices" sacaron préstamos por $40 millones y no los pagaron: comienza la investigación

La Fiscalía de Delitos Económicos decidió “abrir” la investigación que tiene en la mira presuntos "acuerdos" entre letrados y clientes de la financiera Rapicuotas que luego se declararon en quiebra para estafar a la empresa.

rapicuotas.jpg
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Fiscalía de Delitos Económicos decidió abrir en 5 expedientes independientes la investigación que tiene en la mira a 8 abogados y 100 personas que solicitaron préstamos personales a una financiera de Ciudad y luego se declararon en quiebra para no pagar ni el capital ni los intereses. Según los denunciantes, el dinero solicitado y nunca cancelado sería de unos $40 millones.

Leé además

Ránking de las tres estafas más usuales en Mendoza

Ránking de las tres estafas más usuales en Mendoza y una "checklist" para evitar caer en la trampa

Por Oscar Guillén
Comprar autos usados en redes sociales requiere tomas precauciones.

Comprar y vender autos por redes sociales: qué tener en cuenta para evitar estafas

Por Cristian Ortega

A finales de junio Finanpro S.R.L. - una empresa que otorga pequeños créditos a trabajadores del sistema formal bajo el nombre de “Rapicuotas” y que funciona desde 2023 en un local de Las Heras al 400- presentó una denuncia que recayó en manos de la fiscal Susana Muscianisi, quien inició un expediente por averiguación estafa genérica.

Ahora, desde el ministerio Publico Fiscal decidió abrir la investigación en cinco expedientes diferentes, tomando como base la fecha en que se tomaron los dudosos préstamos y a los fines de evitar futuras nulidades que puedan ser solicitados por los abogados de los denunciados.

Con este criterio, la fiscal Muscianisi investigará a 22 tomadores de créditos; Mariana Pedot, 17 créditos; Juan Ticheli, 15; Gabriela García Cobos 23; y Hernán Ríos 23 denuncias. Entre los investigados –todos denunciados con nombre y apellido- se encuentran los 8 abogados que “asesoraron” a los 240 sospechosos.

Por ahora la investigación se centra en 100 tomadores de créditos ya que en los correspondientes casos ya se han sumado los expedientes concursales, explicó Gustavo Gazali, el abogado que representa a la empresa.

Según la denuncia por estafas, la sociedad operó normalmente hasta el año 2024, cuando se detectó una práctica en extremo inusual que llamó poderosamente la atención de sus directivos: en pocos meses, una serie de personas habían solicitado créditos -en algunos casos por montos significativos, de hasta $2 o $3 millones- presentando la documentación correspondiente.

Pero luego no pagaron las cuotas pactadas, al tiempo que presentaron pedidos de concurso preventivo o quiebra ante el Poder Judicial. De esta forma Rapicuotas no pudo recuperar de los fondos entregados en préstamo.

Ante la situación, la empresa comenzó a averiguar datos sobre sus sospechosos clientes llegando a la conclusión de que la mayoría habrían realizaron la misma maniobra en otras instituciones dedicadas a la misma actividad, en el mismo período.

Es por eso que la denuncia sostiene que “no se trata de una práctica aislada sino sistemática, interviniendo en muchos casos los mismos abogados o estudios de abogados”.

Para la empresa, la hipótesis de presunto fraude es la siguiente: se gestionaron préstamos sabiendo de antemano que no se pagarían las cuotas, ya que presentaron inmediatamente en concurso o quiebra que, evidentemente resultan fraudulentas porque tienen como único objetivo frustrar el pago de las obligaciones asumidas.

“Es evidente que, al momento de obtener el crédito, presentar la documentación respaldatoria, y recibir el dinero, estas personas sabían que no pagarían las obligaciones”, sostiene la denuncia.

Para los denunciantes se trata de un fraude que supera los $ 40.000.000 por lo que no puede considerarse un hecho aislado ya que supera la morosidad corriente y se trata de una “maniobra orquestada deliberadamente con dolo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El barrio privado Las Cumbres, ubicado en Urquiza al 700 deGuaymallén, nunca fue entregado. Allí murió un niño de 6 años en marzo de 2023. | 

Megaestafas en Mendoza: cuatro fraudes por 20 millones de dólares y casi 500 víctimas

Por Oscar Guillén
Idandi SA no tiene actualmente obras ni proyectos habilitados en Guaymallén. En la foto, el inconcluso barrio privado Las Cumbres. | Foto: gentileza

Imputan por estafas al empresario que vendía barrios y no los terminaba ni entregaba: cómo actuaba

Por Ignacio de la Rosa
Conmoción: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino.

Video del femicidio en Guaymallén: así fueron los últimos momentos de Sandra y los movimientos del asesino

Por Redacción Policiales
El presunto asesino, apoyado en la puerta, tras el crimen en Guaymallén, y la víctima tirada en la vereda. 

"Se reía y decía: 'déjenla que se muera'": cronología del femicidio de Sandra y los movimientos del asesino

Por Rodrigo Cuello