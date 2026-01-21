Noche agitada en el Gran Mendoza: detenidos armados, un asalto y un robo frustrado

Diversos procedimientos policiales se desarrollaron durante la noche y madrugada en distintos puntos del Gran Mendoza , dejando como saldo varios detenidos, un arma de fuego secuestrada y un violento asalto .

El primer hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de calles Las Rosas y Sarmiento , en Guaymallén, donde personal de la Comisaría 31 detuvo a tres jóvenes armados durante un patrullaje preventivo.

Los efectivos observaron un Volkswagen Bora estacionado con las luces apagadas y, al intentar identificar a sus ocupantes, estos intentaron darse a la fuga. Tras ser aprehendidos, se realizó una requisa del vehículo y se secuestró un revólver calibre .38 con dos cartuchos en su interior .

Los detenidos fueron identificados como F.F. (23) , G.D. (20) —con antecedentes por hurto agravado, amenazas, robo y lesiones— y R.A.G. (23) , con antecedente por robo agravado. El arma y los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Jurisdicción .

Minutos después, a las 23.20 , se registró un asalto en Maipú , en la intersección de Ruta 7 y Serpa , jurisdicción de la Comisaría 49 .

La víctima, M.A.D.C. (26), circulaba en su motocicleta Zanella 150 cc cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes lo amenazaron y le sustrajeron el rodado para luego darse a la fuga. El hecho quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal correspondiente.

Robo frustrado y dos detenidos en Ciudad

Finalmente, cerca de las 2.50, personal de la Comisaría 6 intervino en un robo en la vía pública en calle Martínez de Rosas al 2300, en Ciudad, tras un llamado al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres intentando huir luego de forzar un automóvil Honda Fit, del cual habían sustraído una caja de herramientas y un radiador. Ambos sujetos fueron aprehendidos y los elementos robados recuperados.

Los detenidos fueron identificados como P.G.F. (31), con antecedente por robo simple, y A.E.G. (34), con antecedentes por abuso de arma, robo y portación de arma de guerra. Intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.