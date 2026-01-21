21 de enero de 2026 - 09:21

Noche agitada en el Gran Mendoza: detenidos armados, un asalto y un robo frustrado

Diversos procedimientos policiales se desarrollaron durante la noche y madrugada en distintos puntos del Gran Mendoza, dejando como saldo varios detenidos, un arma de fuego secuestrada y un violento asalto.

policía motorizada mendoza
Los Andes
Por Redacción Policiales

Tres jóvenes armados detenidos en Guaymallén

El primer hecho ocurrió alrededor de las 23 en la intersección de calles Las Rosas y Sarmiento, en Guaymallén, donde personal de la Comisaría 31 detuvo a tres jóvenes armados durante un patrullaje preventivo.

Los efectivos observaron un Volkswagen Bora estacionado con las luces apagadas y, al intentar identificar a sus ocupantes, estos intentaron darse a la fuga. Tras ser aprehendidos, se realizó una requisa del vehículo y se secuestró un revólver calibre .38 con dos cartuchos en su interior.

Los detenidos fueron identificados como F.F. (23), G.D. (20) —con antecedentes por hurto agravado, amenazas, robo y lesiones— y R.A.G. (23), con antecedente por robo agravado. El arma y los aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

Violento asalto en Maipú

Minutos después, a las 23.20, se registró un asalto en Maipú, en la intersección de Ruta 7 y Serpa, jurisdicción de la Comisaría 49.

La víctima, M.A.D.C. (26), circulaba en su motocicleta Zanella 150 cc cuando fue interceptado por dos sujetos armados, quienes lo amenazaron y le sustrajeron el rodado para luego darse a la fuga. El hecho quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal correspondiente.

Robo frustrado y dos detenidos en Ciudad

Finalmente, cerca de las 2.50, personal de la Comisaría 6 intervino en un robo en la vía pública en calle Martínez de Rosas al 2300, en Ciudad, tras un llamado al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a dos hombres intentando huir luego de forzar un automóvil Honda Fit, del cual habían sustraído una caja de herramientas y un radiador. Ambos sujetos fueron aprehendidos y los elementos robados recuperados.

Los detenidos fueron identificados como P.G.F. (31), con antecedente por robo simple, y A.E.G. (34), con antecedentes por abuso de arma, robo y portación de arma de guerra. Intervino la Oficina Fiscal de Jurisdicción.

