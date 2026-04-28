Nena baleada en Godoy Cruz: imputaron al presunto tirador y se confirma el trasfondo narco del ataque

Tras imputar al presunto tirador que habría disparado a la nena de 12 años en Godoy Cruz , en marzo pasado, ahora la Fiscalía de Homicidios ha imputado al presunto in stigador del brutal ataque.

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Nena baleada en Godoy Cruz: doble imputación y cárcel para el presunto tirador de 17 años y una "hipótesis narco"

Ayer la fiscal Florencia Díaz Peralta imputó a Pedro “Peter” Morales Anisco , por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de autor intelectual”.

De esta forma ya son dos los involucrados en el caso, ya que el 10 de abril pasado, la fiscal imputó a un joven de 17 años por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, por dos hechos”, delito que tiene penas que van de los 12 a los 15 años de prisión.

Morales fue llevado ayer desde la cárcel de Almafuerte al Polo Judicial, para ser notificado de la nueva imputación y luego fue trasladado nuevamente al penal de Cacheuta, donde cumple una condena por homicidio, y es considerado por las autoridades penitenciarias como un preso de “muy alto perfil”, en la escala que clasifica a los reclusos por su peligrosidad y poder dentro del sistema penitenciario.

Con la imputación de Morales, se confirmaría la hipótesis que desde el Ministerio de Seguridad y desde algunos testigos del caso se vienen planteando casi desde el inició de la investigación: que la nena fue baleada como una suerte de venganza narco contra su familia.

Es que Morales está imputado desde agosto del año pasado, en una causa por venta y distribución de droga dentro del penal, junto a otros reclusos que estaban en el mismo módulo.

Y esta causa penal, justamente, sería el detonante del brutal ataque. Es que en la investigación que lleva adelante la Justicia Federal también están imputados Marcelo Agüero Declaux y su hermana, Yamila Agüero, quienes son el padre y la tía de la niña herida, respectivamente.

El 1 de abril pasado, Morales había solicitado hacer una declaración informativa en la causa, pero finalmente esta declaración se suspendió.

Abrió la puerta y le dispararon

El violento ataque a la niña de 11 años ocurrió cerca de las 19:20 del sábado 21 de marzo en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal, del barrio Los Cerrillos, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar.

Según los testigos, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender. En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna.

La niña recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros, dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y otro en la mano derecha, mientras el tirador, que logró llegar a un patio interno de la vivienda, escapó por la calle El Carrizal y luego se habría subido a un auto que lo esperaba.

Según indicaron fuentes policiales, el agresor, que vestía campera azul con capucha y bermuda de jean, permanece prófugo.

En la escena trabajó la Policía de Mendoza junto a peritos que secuestraron vainas servidas calibre 9 milímetros.

También se investiga un tiroteo ocurrido días antes en calle Renato Della Santa, un lugar que tendría relación con la tía de la niña.

Tras la internación de la nena, Johana, la madre, contó que reconstruyó el momento con crudeza.

“Yo entré al baño y ella va y abre la puerta. La vi porque tengo un antepatio. Golpearon la segunda vez más fuerte y le tiraron. Ella cayó al piso. Había niños jugando. No hay detenidos. No se sabe, está todo bajo investigación”, contó.

Tras el ataque a la menor, la desesperación fue inmediata: “Mi hija se estaba desangrando y los vecinos empezaron a ayudarme para asistirla. Un vecino la subió a la camioneta, la llevamos al Lencinas y nos trajeron al Notti. De inmediato la pasaron a cirugía”. Hoy la menor ha la recibido el alta médica.