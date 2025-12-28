Naufragio fatal en el sur de Paraguay: tres ciudadanas argentinas murieron ahogadas

Tres ciudadanas argentinas, entre ellas una menor, murieron ahogadas tras el naufragio de una embarcación en el río Paraná, en el sur de Paraguay. Dos menores fueron rescatados y un hombre continúa desaparecido.

Una tragedia en el río Paraná conmocionó al sur de Paraguay: tres mujeres argentinas, incluida una menor de edad, murieron ahogadas luego de que la embarcación en la que se desplazaban volcara en aguas del departamento de Ñeembucú.

Las víctimas fueron identificadas como Sandra Elizabeth Maidana Careaga, Luz Rocío Maidana Careaga y la niña Nahiara Ailin Maidana Alfaro, todas de nacionalidad argentina.

Según informaron fuentes locales, el naufragio ocurrió cerca de la medianoche del sábado, cuando el grupo emprendía el regreso hacia la Argentina tras haber pasado la jornada en una isla turística cercana a la localidad paraguaya de Cerrito.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C9N Paraguay (@c9nparaguay) En el marco de la investigación, el comisario Damiano Cano explicó que el accidente se habría producido por condiciones climáticas adversas, con fuertes lluvias y ráfagas de viento, sumadas al uso de una embarcación “no apta” para las corrientes del Paraná, lo que habría provocado el vuelco.

En medio del dramático episodio, dos menores de 11 y 16 años lograron sobrevivir gracias a la intervención de pescadores de la zona, quienes los rescataron con vida y dieron aviso a las autoridades.

Mientras tanto, continúa un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que permanece desaparecido, con la participación de fuerzas de seguridad paraguayas y equipos especializados que trabajan en el área del siniestro.