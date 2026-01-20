20 de enero de 2026 - 11:50

Murió una mujer de 54 años tras ser atropellada por un micro: iba cruzando por la senda peatonal

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 9.20 en la intersección de calles Paso de los Andes y Armani, en Godoy Cruz.

Accidente vial en Godoy Cruz: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 54 años murió este martes por la mañana luego de ser atropellada por un micro en Godoy Cruz.

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 9.20 en la intersección de calles Paso de los Andes y Armani. Según la información policial, el colectivo, conducido por un hombre identificado como F.L.V. (28), circulaba por calle Armani con sentido Este y, al girar hacia el norte por Paso de los Andes, embistió a la mujer que cruzaba por la senda peatonal en sentido Este-Oeste.

Al arribar al lugar, personal policial realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales médicos diagnosticaron politraumatismo grave y fractura de brazo, y constataron la pérdida de signos vitales de la víctima, identificada como C.G.C. (54), quien falleció en el lugar.

El conductor del colectivo fue sometido al dosaje de alcohol, el cual arrojó resultado negativo (0,0%). En el hecho interviene la Oficina Fiscal de Capital, a cargo de la fiscal Dra. Aguado, que investiga las circunstancias del accidente.

