Murió una mujer de 54 años tras ser atropellada por un micro: iba cruzando por la senda peatonal

Una mujer de 54 años murió este martes por la mañana luego de ser atropellada por un micro en Godoy Cruz.

El trágico siniestro ocurrió alrededor de las 9.20 en la intersección de calles Paso de los Andes y Armani. Según la información policial, el colectivo, conducido por un hombre identificado como F.L.V. (28), circulaba por calle Armani con sentido Este y, al girar hacia el norte por Paso de los Andes, embistió a la mujer que cruzaba por la senda peatonal en sentido Este-Oeste.

Al arribar al lugar, personal policial realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales médicos diagnosticaron politraumatismo grave y fractura de brazo, y constataron la pérdida de signos vitales de la víctima, identificada como C.G.C. (54), quien falleció en el lugar.