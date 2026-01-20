20 de enero de 2026 - 09:07

Motochorros armados asaltaron una estación de servicio y escaparon con la recaudación

Dos empleados de una estación de servicio ubicada en calle Boedo y Acceso Sur, sobre Ruta 40, en Luján de Cuyo, fueron víctimas de un asalto a mano armada este lunes por la tarde.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El hecho ocurrió alrededor de las 17, cuando las víctimas, identificadas como L.J.S. (34) y Y.A.R. (34), se encontraban atendiendo el local. Según relataron, fueron sorprendidos por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta.

Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes lograron sustraer la suma de 150.000 pesos correspondientes a la recaudación del comercio, para luego darse a la fuga.

Tras el llamado al 911, personal de la Comisaría 47° intervino en el lugar y realizó las actuaciones de rigor. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de jurisdicción, que trabaja para identificar a los autores del hecho.

