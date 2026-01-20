20 de enero de 2026 - 14:23

Pánico por un policía federal borracho que disparó 14 veces contra una fábrica: un trabajador herido

El hombre descendió de un auto sin patente y comenzó a disparar contra las personas que ingresaban a trabajar. Testigos indicaron que el efectivo gritaba: "Soy un soldado".

Un policía federal borracho disparó 14 veces contra una fábrica y dejó a un trabajador herido.

Un policía federal borracho disparó 14 veces contra una fábrica y dejó a un trabajador herido.

Un empleado de una empresa gastronómica resultó herido de bala en la pierna durante la madrugada de este martes, luego de que un efectivo de la Policía Federal Argentina, en aparente estado de ebriedad, llegara armado a la puerta de una fábrica y abriera fuego contra las personas que ingresaban a trabajar. Según las primeras pericias, el agresor efectuó al menos 14 disparos.

El violento episodio ocurrió cerca de las 6 de la mañana en una planta ubicada en la esquina de Muñecas y Fitz Roy, en el barrio porteño de Villa Crespo. De acuerdo al testimonio de los empleados, el atacante arribó al lugar a bordo de un Volkswagen Vento oscuro y sin patente, descendió del vehículo y comenzó a disparar sin mediar palabras. Mientras lo hacía, gritaba "soy un soldado", por lo que los trabajadores descartaron desde un primer momento un intento de robo.

Uno de los empleados, llamado Facundo, relató la secuencia a TN: "Yo llegué un rato antes al trabajo y estaba esperando de que me abrieran la puerta. Ahí dobló el auto (en el que llegó el tirador). Lo veo que se queda y después da marcha atrás. Se bajó y me empezó a hablar. Y en un momento va al baúl, saca un arma y me apunta. Me decía que me quedara quieto y levantara las manos". En un descuido del agresor, el joven logró escapar corriendo.

Mientras tanto, el tirador abrió fuego contra los operarios que ya estaban dentro de la fábrica, dedicada a la elaboración de viandas. Walter, uno de los choferes de la empresa, recibió un disparo en la pierna izquierda y debió ser trasladado por el SAME al Hospital Durand, donde fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

Cuando los empleados se refugiaron debajo de las persianas, el agresor continuó disparando en la vía pública, impactando contra paredes y ventanas de viviendas cercanas. Uno de los proyectiles ingresó en una habitación de una casa lindera.

La identificación policial de Cristian Brítez.

Tras los llamados al 911, personal de la Policía de la Ciudad llegó al lugar y detuvo al atacante cuando intentaba escapar por la calle Fitz Roy. En la huida, descartó el arma utilizada: una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm.

Fuentes del caso confirmaron que el detenido es Cristian Brítez, de 34 años, cabo primero de la Policía Federal Argentina.

Desde el hospital, Walter habló de forma telefónica con TN y descartó conocer al agresor: "No sabía quién era, salió de la nada a los tiros. Él estaba en la puerta. Le había tirado a una encargada cuando ingresó. Yo llegué de atrás cuando habían cerrado y me dio el tiro en el pie. Fue un dolor intenso, me quedé ahí porque no atiné a hacer nada, estaba re nervioso", relató.

