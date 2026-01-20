Murió un menor de 12 años tras una persecución con la Policía

El adolescente falleció luego de un enfrentamiento que comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un auto.

Un menor de 12 años murió este martes de madrugada durante un enfrentamiento con la Policía en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. Tras confirmar su identidad, las autoridades constataron que el adolescente tenía antecedentes penales.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se inició cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno. Lejos de detenerse, los jóvenes se dieron a la fuga y efectuaron disparos de arma de fuego, lo que derivó en una persecución.

El operativo concluyó en el barrio de emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie, abandonando el vehículo. En el interior del auto, los efectivos hallaron al adolescente sin vida.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó que las pericias sean realizadas por la Gendarmería Nacional. Dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas, que serán analizadas como parte de la causa.

En cuanto a los efectivos intervinientes, no se adoptaron medidas restrictivas en su contra. Además, se determinó que el menor fallecido registraba antecedentes por el delito de encubrimiento, con una causa abierta a fines de octubre del año pasado.