20 de enero de 2026 - 13:34

Murió un menor de 12 años tras una persecución con la Policía

El adolescente falleció luego de un enfrentamiento que comenzó cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un auto.

Murió un menor de 12 años tras un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada.

Murió un menor de 12 años tras un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un menor de 12 años murió este martes de madrugada durante un enfrentamiento con la Policía en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada. Tras confirmar su identidad, las autoridades constataron que el adolescente tenía antecedentes penales.

Leé además

Un policía federal borracho disparó 14 veces contra una fábrica y dejó a un trabajador herido.

Pánico por un policía federal borracho que disparó 14 veces contra una fábrica: un trabajador herido

Por Redacción Policiales
Accidente vial en Godoy Cruz: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo

Murió una mujer de 54 años tras ser atropellada por un micro: iba cruzando por la senda peatonal

Por Redacción Policiales

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se inició cuando personal policial de Tres de Febrero intentó identificar a los ocupantes de un Fiat Uno. Lejos de detenerse, los jóvenes se dieron a la fuga y efectuaron disparos de arma de fuego, lo que derivó en una persecución.

Murió un menor de 12 años tras un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada
Murió un menor de 12 años tras un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada.

Murió un menor de 12 años tras un enfrentamiento policial en Remedios de Escalada.

El operativo concluyó en el barrio de emergencia Puerta 8, donde al menos dos hombres armados escaparon a pie, abandonando el vehículo. En el interior del auto, los efectivos hallaron al adolescente sin vida.

La investigación quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó que las pericias sean realizadas por la Gendarmería Nacional. Dentro del rodado se incautaron varias vainas servidas, que serán analizadas como parte de la causa.

En cuanto a los efectivos intervinientes, no se adoptaron medidas restrictivas en su contra. Además, se determinó que el menor fallecido registraba antecedentes por el delito de encubrimiento, con una causa abierta a fines de octubre del año pasado.

En las redes sociales, familiares del menor lo despidieron con dedicatorias e imágenes donde en algunas se lo ve sobre motos y exhibiendo armas.

el niño exhibiendo un arma
Imágenes que publicaron seres queridos del niño muerto en una persecución.

Imágenes que publicaron seres queridos del niño muerto en una persecución.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

desbarranco un camion en los caracoles de chile: de cuanto es la demora en los libertadores

Desbarrancó un camión en Los Caracoles de Chile: de cuánto es la demora en Los Libertadores

Por Redacción Policiales
Motochorros armados asaltaron una estación de servicio

Motochorros armados asaltaron una estación de servicio y escaparon con la recaudación

Por Redacción Política
Un hombre está internado en coma inducido luego de haber sido víctima de un ataque por error en Río Cuarto, Córdoba. 

Un hombre se encuentra internado en grave estado luego de ser atacado por "error" al volver de un partido de fútbol

Por Redacción Policiales
Violento choque en Lavalle: una mujer y una nena resultaron heridas tras colisionar contra una camioneta

Violento choque en Lavalle: una mujer y una nena resultaron heridas tras colisionar contra una camioneta

Por Redacción Policiales