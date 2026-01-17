Murió un motociclista en un siniestro vial en Guaymallén

Se le realizó un test de alcoholemia al conductor del vehículo involucrado y arrojó resultado negativo 0,0g/l. Aún se investiga la causa.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 02.53 horas, se produjo un siniestro vial, que dejó como consecuencia del choque, la muerte de un joven de 21 años en Guaymallén.

El incidente fue alertado al 911, que recibió un llamado informando sobre un accidente de tránsito donde se encontraba un motociclista lesionado. El choque ocurrió en la lateral Norte de Acceso Este y Chacabuco, Guaymallén.

El motociclista murió tras el impacto Según información de fuentes oficiales, el conductor del vehículo Fiat Cronos identificado como Gonzalo Sosa (24), circulaba en dirección de este a oeste por Lateral Norte de Acceso Este, por motivos que aún se investigan, colisionó con una moto Honda 150cc conducida por Leandro Videla de 21 años, quien sufrió lesiones de extrema gravedad.

En el luchar del hecho se hizo presente una ambulancia del SEC., y el profesional a cargo constató el fallecimiento del joven motociclista. Posteriormente, se le realizó el test de alcoholemia al conductor del automóvil, el cual arrojó resultado negativo 0,0g/l.