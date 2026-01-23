23 de enero de 2026 - 07:55

Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Un siniestro vial seguido de muerte se registró esta mañana en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en la intersección de las calles Ferrari y Milagros.

Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un siniestro vial seguido de muerte se registró esta mañana en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en la intersección de las calles Ferrari y Milagros.

Leé además

Accidente vial en Godoy Cruz: una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo

Murió una mujer de 54 años tras ser atropellada por un micro: iba cruzando por la senda peatonal

Por Redacción Policiales
Irene, la hermana de la reina Sofía, murió a los 83 años.

Murió Irene de Grecia, hermana y guardiana espiritual de la reina Sofía

Por Agustín Zamora

Por razones que aún se investigan, una moto marca CF, terminó en el interior de un canal ubicado al costado del borde de la calle Ferrari, a pocos metros de la intersección mencionada. El rodado presentaba pedido de hurto agravado, según confirmaron fuentes policiales.

El conductor, un hombre de sexo masculino cuya identidad no fue establecida (NN), fue hallado sin vida en el lugar. El deceso fue constatado por el médico del SEC que arribó al lugar tras el llamado de alerta.

De acuerdo al informe oficial, la calzada es de asfalto y cuenta con iluminación artificial. En el lugar no existen semáforos ni reductores de velocidad, aunque sí posee señalización peatonal, banquina y cunetas en ambos costados. El casco del motociclista fue hallado en el lugar del hecho.

Interviene personal policial y judicial para determinar las circunstancias del siniestro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un agente penitenciario intentó ingresar droga al Complejo IV de San Rafael.

Detuvieron a un penitenciario que intentó ingresar marihuana a la cárcel de San Rafael

Por Redacción Policiales
Difundieron un video del asesinato de Jeremías Monzón 

Se viralizó el video del asesinato de Jeremías Monzón y su familia exige explicaciones

Por Redacción Policiales
El dueño de un supermercado chino manoseó a una niña de 11 años

Denuncian al dueño de un supermercado chino que manoseó a una nena de 11 años: el video del momento

Por Redacción Policiales
Polo Judicial. Archivo. 

Imputaron a una mujer y a su hijo menor de edad por el crimen del adolescente en un cumpleaños

Por Enrique Pfaab