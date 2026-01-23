Un siniestro vial seguido de muerte se registró esta mañana en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en la intersección de las calles Ferrari y Milagros.

Murió un hombre tras protagonizar un misterioso accidente en una moto robada

Un siniestro vial seguido de muerte se registró esta mañana en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 6:05 en la intersección de las calles Ferrari y Milagros.

Por razones que aún se investigan, una moto marca CF, terminó en el interior de un canal ubicado al costado del borde de la calle Ferrari, a pocos metros de la intersección mencionada. El rodado presentaba pedido de hurto agravado, según confirmaron fuentes policiales.

El conductor, un hombre de sexo masculino cuya identidad no fue establecida (NN), fue hallado sin vida en el lugar. El deceso fue constatado por el médico del SEC que arribó al lugar tras el llamado de alerta.

De acuerdo al informe oficial, la calzada es de asfalto y cuenta con iluminación artificial. En el lugar no existen semáforos ni reductores de velocidad, aunque sí posee señalización peatonal, banquina y cunetas en ambos costados. El casco del motociclista fue hallado en el lugar del hecho.