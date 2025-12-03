3 de diciembre de 2025 - 08:42

Murió la mujer motociclista que chocó contra un micro en Guaymallén: tenía 31 años

Micaela Vanesa Arias Saiff había sufrido fractura expuesta en la pierna derecha y politraumatismo. El accidente ocurrió ayer en Manuel Arroyo y Luis Serra.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 31 años murió este miércoles luego de protagonizar un fuerte accidente de tránsito en la intersección de Manuel Arroyo y Luis Serra, en Guaymallén. El hecho ocurrió alrededor de las 11:50 del 2 de diciembre, según informó la Delegación Vial Gran Mendoza.

La víctima, identificada como Micaela Vanesa Arias Saiff, conducía una moto que circulaba en sentido sur por calle Manuel Arroyo cuando, por razones que se investigan, fue colisionada por un micro que transitaba en sentido este por calle Luis Serra. El conductor del ómnibus fue identificado como P.E.F., de 40 años.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió a la motociclista, quien presentaba fractura expuesta en la pierna derecha y politraumatismo. De inmediato fue trasladada al Hospital Central, donde quedó internada en grave estado.

A su vez, se practicó el dosaje de alcohol al conductor del colectivo, cuyo resultado fue negativo. En el lugar intervino la Oficina Fiscal correspondiente, que lleva adelante las actuaciones.

Durante la mañana de este miércoles, a las 07:00, autoridades del Hospital Central confirmaron el fallecimiento de Arias Saiff, producto de las severas lesiones sufridas en el siniestro.

La investigación continúa para determinar las responsabilidades en el hecho.

