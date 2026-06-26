Murió el pequeño Neithan tras 6 meses de lucha: acusaron a su madre y a su padrastro de causarle la muerte tras salvajes golpizas

Un niño de 7 años murió en la provincia de Formosa luego de permanecer casi seis meses internado en grave estado como consecuencia de severas lesiones. La Justicia investiga el caso como un presunto hecho de maltrato infantil y mantiene detenidos a su madre y a su padrastro , quienes ahora enfrentan una acusación por homicidio agravado.

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El caso comenzó el pasado 19 de febrero, cuando Neithan fue llevado por su madre al Hospital de Clorinda. La mujer aseguró que el pequeño había sufrido una caída mientras jugaba con sus hermanos en una cama cucheta.

Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, el niño fue derivado al Hospital de la Madre y el Niño , donde los médicos constataron que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave , además de otras lesiones internas compatibles con una agresión.

Desde el inicio de la causa, los investigadores detectaron inconsistencias en el relato brindado por la madre, lo que motivó la apertura de una investigación judicial.

Durante un allanamiento realizado en la vivienda familiar, las autoridades comprobaron que en el domicilio no existía la cama cucheta mencionada por la mujer, elemento central de su explicación sobre el origen de las lesiones.

A partir de ese hallazgo, la Justicia ordenó la detención de la madre y de su pareja, quienes permanecen privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Cambió la imputación tras la muerte del niño

Pese a los esfuerzos del equipo médico que lo asistió durante casi seis meses, en las últimas horas se confirmó el fallecimiento del niño.

Con este desenlace, la situación judicial de los acusados se agravó. La causa, que inicialmente se investigó como lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y encubrimiento, fue luego recaratulada como homicidio en grado de tentativa y encubrimiento agravado.

Tras la muerte del menor, la investigación pasó a calificarse como homicidio agravado por el vínculo y encubrimiento.

Ahora, los investigadores esperan el resultado de la autopsia, que será determinante para establecer con precisión las causas de la muerte y las lesiones sufridas por la víctima.

En tanto, los hermanos del niño fueron puestos bajo la protección de los organismos de niñez y quedaron provisoriamente al cuidado de familiares, mientras continúa la investigación judicial.