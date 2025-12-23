Murió el joven policía que se cayó en su moto en la Costanera cuando salía de trabajar

Mauricio Agustín Rosales tenía 27 años. Perdió el dominio de su Yamaha YBR 125 e impactó contra el asfalto. Lo habían trasladado al Central con fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC).

El motociclista que había resultado gravemente herido en un accidente vial ocurrido en Guaymallén falleció en horas de la noche del lunes 22 de diciembre, pese a la atención médica recibida en el Hospital Central.

El siniestro se produjo alrededor de las 6:20 de la mañana, en la intersección de Costanera y calle Godoy Cruz. La víctima fue identificada como el oficial ayudante Mauricio Agustín Rosales, de 27 años, quien conducía una moto Yamaha YBR 125.

Según la información oficial, Rosales circulaba por el carril rápido de Costanera en sentido sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, perdió el dominio del rodado al llegar al cruce con calle Godoy Cruz y cayó sobre la carpeta asfáltica. El joven se encontraba saliente de guardia y prestaba servicio en la UMAR de Las Heras.

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó fractura expuesta de pierna izquierda, luxación de pierna derecha y traumatismo encéfalo craneano (TEC), motivo por el cual fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

En el hecho trabajó personal policial de la Delegación Vial Gran Mendoza, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.