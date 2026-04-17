Muerte del prestamista de la Cuarta: Fiscalía detalló el rol de cada acusado y pidió declararlos culpables

Luego de que los 12 jurados que conforman un tribunal popular escucharan desde el lunes pasado a los testigos presentados por las partes, comenzaron hoy los alegatos del juicio por el asesinato del prestamista Matías “Oso” Miralles (33) , quien fue acribillado a balazos en junio de 2022, en la puerta de su casa de la Cuarta Sección de Ciudad.

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Los acusados son Guillermo Emanuel Sosa González, Cristian Javier Ideme, Pablo Gabriel Herrera Brizuela, Jorge José Herrera Páez y Lucas Nicolás Segovia Contreras . En el hecho también habría participado un menor, mencionado en el debate como “el Chongo”, que habría sido la persona que disparó contra el prestamista y que no es juzgado por ser menor de edad.

Durante los alegatos, la fiscal de Homicidios Andrea Lazo volvió a solicitar al jurado que todos los acusados sean declarados culpables por “homicidio doblemente agravado por precio o promesa remuneratoria y uso de arma de fuego, agravado por la participación de un menor”.

La fiscal Andrea lazo durante los alegatos del homicidio de Matías “Oso” Miralles. Gentileza Poder Judicial + IA.

Lazo comenzó indicando que no se trató de un homicidio donde solo tuvo responsabilidad un menor, sino que existió una cadena de responsabilidades “que se sostienen con hechos, tales como las cámaras de seguridad que captaron a la moto” en la que se movilizaban los presuntos sicarios.

En relación a los testigos, mientras los defensores trataron de que se desdijeran y mostraran que no recordaban detalles, la acusadora advirtió que era natural por el paso del tiempo. Pero, en contrapartida, se refirió al testigo Guajardo, quien fue claro al señalar a algunos acusados, “y no fue solo su palabra, sino que fue corroborado por su familia”.

“Dijimos que íbamos a tener muchas pruebas y testigos, personal policial especializado, escuchas telefónicas. La causa fue sumamente compleja y la lentitud que se señala como una debilidad es una fortaleza”, refutó a las defensas.

“Se trató de establecer que el único responsable es el que dispara: un menor. Pero la cadena de responsabilidades la establece la ley: no solo es responsable el que dispara sino que hay autores intelectuales, quienes deciden realizar este hecho”, dijo Lazo y luego señaló el rol que habría cumplido cada uno de los acusados.

“Sosa e Ideme son socios, tienen el problema y toman la decisión. ¿Qué hacen? Le hacen el encargo a Jorge Herrera, que es el que impulsa la idea, determina que su hijastro, Lucas Segovia, sea el organizador” y le ofrece a cambio dinero o droga, afirmó.

Siguen con el presunto plan, indicó que Segovia le da forma a este encargo y se lo traspasa a su primo, Pablo Herrera, y a “el Chongo”, ambos de la facción Hijos de Nadie de Huracán Las Heras, quienes son los ejecutores.

“No tener el arma no significa que no hubo un arma. Un testigo vio el arma y la causa de la muerte fueron las heridas. Lo importante es quién usó el arma”, advirtió Lazo.

22adf860-c28b-464c-9e06-c09dcdfd7e87 Los imputados por el homicidio de Matías “Oso” Miralles. Gentileza Poder Judicial.

Luego se refirió al origen del crimen: Miralles realizó un préstamo informal de 40 mil dólares a Sosa y a Ideme. Los intereses de ese capital crecieron de forma desproporcionada, llegando a tener el valor de la casa de Sosa.

“Según los mensajes del teléfono de Sosa, en febrero Sosa e Ideme le debían $ 14.400.000 más los 40 mil dólares. Y por eso toman la decisión de matarlo”, afirmó la fiscal, y agregó que fue planificada.

Entonces repasó los mensajes entre Sosa y Miralles, donde el acreedor lo amenaza y el deudor acepta que le debe dinero y que Sosa e Ideme eran socios.

La investigación inicial

En la tarde del 9 de junio de 2022, en unos departamentos de Montecaseros al 2850 de Ciudad, dos jóvenes disfrazados como deliveries de Pedidos Ya acribillaron a balazos a uno de los inquilinos, se subieron a una motito y desaparecieron del lugar.

Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue la ocupación de la víctima: Matías Oscar Miralles era prestamista. El dato direccionó la investigación, realizada inicialmente por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien ordenó la detención de cinco personas.

Para el fiscal, el comerciante Guillermo Sosa le había pedido prestado a Miralles 40.000 dólares y, con la inflación, la deuda se tornó impagable. Así, Miralles llegó a la extorsión: le habría dicho que le iba a matar a alguien de la familia.

Entonces el comerciante le habría pedido al “cuevero” Ideme, que le recomendara a alguien para terminar con el asunto. Ideme lo habría contactado con Jorge Herrera, alias “Ballena” o “Tiburón”, un “arbolito” que le pasó el “trabajo” a su hijastro, Lucas Segovia.

Este joven habría planificado el homicidio, que habría sido ejecutado por un menor de edad conocido como “Chongo” (presunto tirador), en tanto que Pablo Gabriel Herrera habría manejado la moto.