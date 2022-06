Motociclista persiguió a un ladrón que robó un celular, se lo devolvió a la víctima y filmó todo

Un motociclista que hace videos recorriendo la ciudad de Buenos Aires a bordo de su vehículo persiguió a un ladrón que minutos antes le había robado el celular a una mujer en un colectivo. Tras la persecución, recuperó el aparato, encontró a su dueña y se lo devolvió.

Toda la secuencia quedó registrada por la cámara del propio creador de contenidos, quien luego subió la filmación a su canal de Youtube llamado GÑ Motovlog. Allí el joven sube videos de los hechos más interesantes que registra en su día a día, detalla Infobae.

En ese marco, en su última publicación dio a conocer la secuencia, que comienza en el momento en que le llama la atención la velocidad con la que un hombre corre por la calle antes de subir a la vereda.

“¿Y este? ¿Está pidiendo? No, este a alguno choreó”, se le escucha decir mientras acelera su moto para ponerse casi a la altura del delincuente que, al verse perseguido, dejó caer en el piso de la esquina el celular antes de escapar. “Ahí está, andá”, lo echó antes de recoger el smartphone.

A continuación el motoquero comenzó la búsqueda de la víctima para intentar devolverle el teléfono. “¿Dónde está la chica? ¿Dónde quedó?”, le consultó a un hombre que pasaba, que le indicó que había escuchado gritos detrás suyo. Unos segundos más tarde, otro hombre le indicó que le habían robado “a una mina que estaba arriba de un bondi”.

El hombre siguió avanzando y, al ver un colectivo de la Línea 46, se le puso de frente y le avisó al conductor que lo había recuperado. Tras acomodar su moto en la vereda, al motoquero le abrieron las puertas y pudo subir al vehículo para devolverle el celular a la mujer, según Radio Mitre.

“¡Te lo recuperé!”, exclamó, mientras la víctima le agradeció su gesto. Tras darle el nombre de su canal de YouTube, la mujer le dejó un sentido mensaje en el que volvió a darle las gracias y contó el modus operandi usado por los ladrones: “Eran 3 al parecer en el colectivo ese día: una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo. Me hicieron “sanguchito”. Uno después en calma puede ver las cosas, en ese momento solo quería llegar a casa. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos”.